مسئولان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان خواستار پذيرش دستيار در برخي رشته ها شدند

دكتر "اسحاق علي صابري" معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ضمن بازديد از پرديس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان با مديران گروه هاي مختلف اين دانشگاه ديدار و از نزديك در جريان مشكلات آنها قرار گرفت.

وي تصريح كرد : در اين نشست به مشكلاتي اشاره شد كه رفع بسياري از آنها در گرو حل مساله بودجه است. در واقع اختصاص بودجه و تأمين كسري آن درخواست اصلي تمامي دانشگاه هاي علوم پزشكي است كه مورد توجه دانشگاه علوم پزشكي زاهدان نيز است.

دكتر "علي صابري" خاطر نشان كرد : پذيرش جذب دستيار در برخي رشته هاي اين دانشگاه و استفاده از اعضاي هيات علمي و گروه هاي فعال در هيات بورد تخصصي از ديگر درخواست هاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان است .

وي همچنين جذب و راه اندازي مقطع كارشناسي و دكتري تخصصي براي برخي از رشته هاي موجود در دانشگاه را از ديگر درخواست هاي اين دانشگاه ذكر كرد.

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان رفع كمبودهايي در بخش تجهيزات و امكانات به دليل اينكه اين دانشگاه در منطقه اي قرار گرفته كه بار درماني آن برعهده دانشگاه علوم پزشكي زاهدان است، را ضروري خواند.

وي در ادامه با اشاره به شرايط دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ابراز اميدواري كرد : با توجه به تغيير و تحول هاي صورت گرفته دراين دانشگاه و تغييرمديريت آن اميد آن مي رود كه همه افراد چه افرادي كه در گذشته مسووليت داشتند و چه افرادي كه در آينده در اين دانشگاه فعاليت مي كنند، با فعاليت هاي خود چشم انداز خوبي را براي دانشگاه تصوير كنند.

دكتر "علي صابري" خاطرنشان كرد : با استفاده از كل نيروها و استعدادهاي موجود در استان شاهد درخشش اين دانشگاه در آينده نزديك خواهيم بود.