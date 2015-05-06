مدیر عامل جدید آبفای شهری اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل سابق آبفای استان اردبیل ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران آبفای شهری اردبیل در تشریح عملکرد پنج ساله خود به اجرای بیش از ۱۹۱ کیلومتر شبکه آب و ۳۱۲ کیلومتر شبکه فاضلاب اشاره کرد.

عبدالحسین حسن زاده اصلاح شبکه آب را بالغ بر ۱۲۶ کیلومتر و اصلاح خط انتقال آب را بالغ بر ۳۳ کیلومتر عنوان کرد و از احداث بیش از ۱۸ کیلومتر خط انتقال آب خبر داد.

وی با اذعان به تعیین تکلیف ۶۳ فقره قرارداد پیمانکاری سال های ماضی به واگذاری ۸۹ هزار و ۳۹۹ انشعاب آب و ۵۲ هزار و ۹۰۳ انشعاب فاضلاب اشاره کرد.

مدیر عامل سابق آبفای شهری استان در تشریح وضعیت پروژه های تصفیه خانه به بهره برداری از فاز اول تصفیه خانه سرعین در هفته دولت اشاره کرد و گفت: در خود شهر اردبیل فقط توسعه شبکه انجام می شودو

به گفته این مسئول در شهرستان نیر طی ۴۰ روز آینده ساختمان تصفیه خانه تحویل می شود و در کوثر آماده تجهیز بوده و در هفته دولت تجهیزات نصب خواهد شد.

حسن زاده تصفیه خانه پارس آباد را نیز آماده نصب تجهیزات دانست و گفت: در گرمی و خلخال تصفیه خانه داریم و صرفا شبکه اجرا خواهد شد.

مدیر عامل سابق آبفای شهری استان با یادآوری بهره برداری از تصفیه خانه مشگین شهر و اصلاندوز پروژه های باقی مانده مسکن مهر را ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر اردبیل و فاز دو آب و فاضلاب مسکن مهر پارس آباد عنوان کرد.

وی احداث ساختمان تله متری با هدف سنجش از راه دور سیستم های آبرسانی را تحولی در صنعت آب استان دانست و اضافه کرد: از جمله مهمترین مشکلات آبفای شهری پایین بودن ضریب شهری آب بها است و مشخص نیست به چه دلیل طی سال های گذشته ضریب پایین بوده است.

حسن زاده خواستار توجه مدیریت جدید به این موضوع شد و افزود: در عین حال عدم افزایش تعرفه ها از سال ۸۳ و اجرای هدفمندی و افزایش سه برابری قیمت تجهیزات از دیگر مشکلاتی است که باید مدیریت جدید به حل آن توجه داشته باشد.