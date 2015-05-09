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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

فیلم/ چتری که برعکس باز و بسته می‌شود

فیلم/ چتری که برعکس باز و بسته می‌شود

مخترعان از ساخت چتر متفاوتی خبر داده اند که دیگر در زمان بستن قطرات آب را به اطراف پرتاب نمی کند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای بارانی، بستن چتری که مملوء از قطرات آب است، می تواند با خیس شدن یا پرتاب قطرات آب به اطراف همراه باشد. اما مخترعان از چتر متفاوتی خبر داده اند که به سمت بیرون بسته و مانع از خیس شدن می شود.

هنگام بستن این چتر لایه خارجی به سمت داخل جمع شده و چگونگی عملکرد آن را می توان در مکانیسم دوپره ای دانست که به سمت مرکز بسته می شود. وقتی پره های چتر به این شیوه بسته می شوند، قطرات جمع شده روی چتر دیگر به اطراف پرتاب نمی شوند.

این چتر جدید Kazbrella نام داشته و به دلیل داشتن پره های متفاوت نسبت به چترهای معمولی محکم تر بوده که آن را در برابر وزش باد نیز مقاوم می کند.

 

 

کد مطلب 2570372

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