فارس آماده جذب گردشگران خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار با وزیر گردشگری کرواسی در جمع خبرنگاران، گفت: ظرفیت های بسیار زیاد تاریخی، گردشگری و فرهنگی استان فارس به طور حتم برای تمامی مردم دنیا جذاب است.

وی تصریح کرد: امروز استان فارس آمادگی کامل برای ارائه بهترین خدمات به گردشگران خارجی دارد.

استاندار فارس افزود: طی نشستی که با وزیر گردشگری کرواسی داشتم تمامی ظرفیت های استان را ارائه کردم که مورد استقبال و توجه قرار گرفت.

احمدی ادامه داد: توسعه صنعت گردشگری در استان فارس طی چند سال گذشته به عنوان یک اولویت مد نظر قرار دارد و ما نیز با دعوت از سرمایه گذاران برای حضور در این بخش زیر ساختهای لازم را بیش از گذشته فراهم کرده ایم.

در ادامه مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس نیز گفت: طی برنامه ریزی های انجام شده به زودی بیشتر فعالیت های گردشگری را به بخش خصوصی واگذار می کنیم.

مصیب امیری افزود: زمانیکه بخش خصوصی فعالیت های خود را در این راستا آغاز کند شاهد توسعه این صنعت و جذب گردشگران بیشتر در استان فارس خواهیم بود.