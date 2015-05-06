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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۲۰

احمدی:

فارس آماده جذب گردشگران خارجی است

فارس آماده جذب گردشگران خارجی است

شیراز – استاندار فارس از آمادگی کامل این استان برای جذب گردشگران خارجی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار با وزیر گردشگری کرواسی در جمع خبرنگاران، گفت: ظرفیت های بسیار زیاد تاریخی، گردشگری و فرهنگی استان فارس به طور حتم برای تمامی مردم دنیا جذاب است.

وی تصریح کرد: امروز استان فارس آمادگی کامل برای ارائه بهترین خدمات به گردشگران خارجی دارد.

استاندار فارس افزود: طی نشستی که با وزیر گردشگری کرواسی داشتم تمامی ظرفیت های استان را ارائه کردم که مورد استقبال و توجه قرار گرفت.

احمدی ادامه داد: توسعه صنعت گردشگری در استان فارس طی چند سال گذشته به عنوان یک اولویت مد نظر قرار دارد و ما نیز با دعوت از سرمایه گذاران برای حضور در این بخش زیر ساختهای لازم را بیش از گذشته فراهم کرده ایم.

در ادامه مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس نیز گفت: طی برنامه ریزی های انجام شده به زودی بیشتر فعالیت های گردشگری را به بخش خصوصی واگذار می کنیم.

مصیب امیری افزود: زمانیکه بخش خصوصی فعالیت های خود را در این راستا آغاز کند شاهد توسعه این صنعت و جذب گردشگران بیشتر در استان فارس خواهیم بود.

کد مطلب 2570373

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