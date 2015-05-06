وجود خلاء در برخی قوانین شوراهای اسلامی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسین میرمحمدی ظهر امروز در همایش شورای اسلامی شهرستان گلپایگان، با بیان اینكه نقش شوراها پس از تشكیل آن در امور عمرانی شهرها و روستاها از اهمیت برخوردار بوده است، اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهر و روستا باید بیش از پیش مورد حمایت دستگاه های اجرایی قرار گیرند تا بتوانند نسبت به اهداف خود و امانتی كه از مردم بر عهده می گیرند مثمر ثمر واقع شوند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با اشاره به اینكه در برخی از قوانین شوراهای اسلامی خلاء وجود دارد، تصریح كرد: امید است با همدلی و هم زبانی كه مد نظر مقام معظم رهبری در سال جاری قرار گرفته است، شوراها نیز با اتكا به جایگاه واقعی خود پشتوانه محكمی در روند این همدلی و هم زبانی بین دولت و ملت ایفا كنند.

پست و مقام رفتنی است

در ادامه سید علی موسوی خراسانی امام جمعه گلشهر نیز با تبریك هفته شوراها و اشاره به اینكه هر كس با قبول مسئولیت در هر پست و مقامی باید خدمت بی منت به مردم داشته باشد، افزود: پست و مقام رفتنی است چنانكه اگر ماندنی بود به ما نمی رسید، لذا آنچه مهم است خدمت و درست كار كردن است.

وی تصریح كرد: آنچه در تصمیم گیری ها برابر ضوابط و قانون صورت می گیرد باید اجرا و مورد حمایت تمامی افراد قرار گیرد، بدیهی است مخالفت با مصوبات و تصمیم گیری های قانونی در تضاد با روح قانون است.

شورای اسلامی دوره چهارم استان تاكنون ۲۰ جلسه استانی داشته است

در ادامه عبداله كیانی رئیس شورای اسلامی استان اصفهان با بیان اینكه شورای اسلامی دوره چهارم استان تاكنون ۲۰ جلسه استانی داشته است، افزود: جلسات شورای استان به منظور همفكری جهت ارائه راه حل ها، پیشنهادات و پیگیری امور شوراهای سطح استان با مسئولین و متولیان اجرایی استان است.

وی با اشاره به اینكه دبیرخانه شورا به صورت فعال در استانداری مستقر است و در جلسات مختلف مسایل را پیگیری می كند، افزود: یكی از وظایف شورای استان ارائه پیشنهاد به شورای عالی استان هاست كه در این رابطه این شورا فعال عمل كرده و طرح های خوبی در حوزه اصلاح قوانین و مسایل دیگر به شورای عالی استان پیشنهاد كرده است.

كیانی با بیان اینكه نظارت بر مصوبات شورا بر عهده كمیته انطباق قرار دارد، خواستار همراهی و همكاری فرمانداران و مسئولان اجرایی با شوراهای شهری و روستایی به منظور ایجاد راه حل های مناسب در راستای ارتقا و پیشرفت های عمرانی این مناطق شد.

هیچ كدام از مصوبات شورای شهر و شهرستان به شورای حل اختلاف ارسال نشد

علی فیروزی رئیس شورای اسلامی شهر و شهرستان گلپایگان در پایان همایش با اشاره به اینكه در سال گذشته بیشترین تعامل را با مسئولین شورای شهرستان داشته است، افزود: حضور مسئولین در شورای شهرستان در پیگیری امور نقش بسزایی داشته و پیشرفت های مهمی در بحث امور عمرانی، خدماتی و نیازهای مردم شده است.

وی با اشاره به اینكه هیچ كدام از مصوبات شورای شهر و شهرستان به شورای حل اختلاف ارسال نشده است، اظهار داشت: در شورای شهرستان تمامی مصوبات مطابق با قانون بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر و شهرستان گلپایگان با بیان اینكه وظیفه شوراها نظارت بر امور شهر و روستاهاست، تصریح كرد: در راستای حسابرسی امورمالی شهرداری گلپایگان در سال ۹۳ از سوی یك حسابرس در حال بررسی است كه به محض اتمام این حسابرسی اطلاع رسانی آن به وسیله رسانه های شهرستان انجام خواهد شد.

فیروزی در پایان به مسایل و موضوعات مربوط به استیضاح شهردار قبلی گلپایگان اشاره كرد و افزود: در این راستا دو نوبت از شهردار سابق سوال شد كه در یك مرحله جواب سوالات اعضا را قانع و در مرحله دوم به دلیل قانع نشدن اعضا استیضاح صورت گرفت و وی بركنار شد.