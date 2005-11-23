هشدار! 90 درصد زنان مطلقه از حمايت خانواده ها محرومند

دكتر مصطفي اقليما در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: در تمام كشورهاي دنيا زن و مرد چنانچه نتوانند با يكديگر زندگي كنند به راحتي و بدون هيچ مشكلي جدا مي شوند و از طلاق به عنوان آشتي دوباره ياد مي كنند اما در ايران طلاق تنها باعث بدنامي زنان مي شود و براي آنها زندگي به پايان مي رسد.

وي نگاه جامعه را به زنان مطلقه نگاه خوبي نداست و خاطر نشان كرد : هم اكنون 80 درصد زنان جامعه طلاق عاطفي گرفته اند اما تنها به دليل ديد منفي كه نسبت به زنان مطلقه وجود دارد و مشكلات اقتصادي ، اجتماعي و رواني پس از طلاق ، مجبوربه زندگي زير يك سقف هستند و نمي توانند جدا شوند.

رييس انجمن مددكاري ايران به مشكلات زنان پس از طلاق اشاره و تاكيد كرد: با توجه به اينكه اكثر زنان در طول مدتي كه كار مي كنند در آمدي براي خود پس انداز نمي كنند به همين دليل اولين مشكلي كه پس از طلاق برايشان بوجود مي آيد مشكلات اقتصادي است و همين امر آسيبهاي اجتماعي بيشماري را به همراه دارد .

اقليما در خصوص مشكلات اجتماعي و خانوادگي زنان مطلقه گفت : فرهنگ جامعه به گونه اي است كه پس از طلاق حتي خانواده زن نيز به او نگاه خوبي ندارد و ديگر مانند گذشته پذيراي وي نخواهند بود و در جامعه نيز براي يافتن شغل ، مسكن و.. با مشكلات زيادي مواجه است.

وي به عدم حمايت دولت از زنان مطلقه اشاره كرد و افزود: در ايران قوانين زيادي براي زنان به تصويب رسيده كه حتي يكي از آنها نيز اجرا نمي شود بنابراين اجراي قوانين ضعف دارد و هر كس تفسير خاصي از قوانين مي كند درصوتيكه قانون تنها بايد اجرا شود و هيچ كس حق تفسير آن را ندارد .

