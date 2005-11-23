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۲ آذر ۱۳۸۴، ۸:۴۵

معاون سلامت وزارت بهداشت در گفتگو با "مهر":

خودگرداني بيمارستانها مردم را فقيرتر مي كند

خودگرداني بيمارستانها مردم را فقيرتر مي كند

معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: اجراي طرح خودگرداني بيمارستانها به طور حتم باعث فقيرتر شدن مردم مي شود.

دكتر مويد علويان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: كمبود بودجه و اعتبار بيمارستانها يكي از عوامل ايجاد مشكلات در بيمارستانها بنابراين خودگرداني بيمارستانها علاوه بر ايجاد مشكل براي مردم مي تواند موجب مشكلات زيادي را براي بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاهاي علوم پزشكي كشور شود.

وي اظهار داشت: ماده 49 برنامه توسعه چهارم توصيه كرده كه بيمارستانها به صورت هيات امنايي اداره شوند و در اين صورت نيز مشكلاتي را كه خودگرداني بيمارستانها ايجاد كرده نيز حل مي شود.

معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان تصريح كرد: اداره بيمارستانها به شيوه هيات امنايي موجب افزايش و ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي و درماني، بهينه كردن آن و تقويت مديريت و افزايش اختيارات بيمارستان مي شود كه اين شيوه با خودگرداني بيمارستانها تفاوت دارد.

وي تاكيد كرد: وزارت بهداشت و درمان سعي دارد كه بر اساس برنامه توسعه چهارم كه همان اداره بيمارستانها به شيوه هيات امنايي است ، حركت كند.

کد مطلب 257064

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