5 هزار هكتار از كمربند سبز تهران جنگل كاري مي شود

علي محمد مختاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر، افزود: طرح كمربند سبز ارتفاعات 1800 تا 2400 متري دامنه البرز را در بر گرفته و مجموعه اراضي جاجرود تا كن ، فرحزاد ، فرودگاه امام خميني ، جاده خاوران و شرق تهران را به مساحت 200 هزار هكتار شامل مي شود.

به گفته وي تاكنون با اجراي فاز يك طرح و بخشي از فاز دو 29 هزار هكتار جنگل كاري در حاشيه تهران انجام شده است البته فاز دوطرح شامل 50 هزار هكتار جنگل كاري مي شود كه كليات آن در كميسيون زيربنايي صنعت و محيط زيست هيات دولت به تصويب رسيده و در حال اجرا است.

مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران در ادامه اظهار داشت: اگر اراضي بلامعارض و قابل توسعه در اختيار شهرداري قرار گيرد با توجه به تاكيدات دكتر قاليباف تا پايان امسال 5 هزار هكتار از اراضي موجود در طرح جنگل كاري مي شود.

وي در خاتمه با تاكيد بر اينكه كمربند سبز پيرامون تهران نقش يك فيلتر هواي را ايفا خواهد كرد ، افزود: جلوگيري از ساخت و سازها و گسترش بي رويه شهر، بهبود منظر و زيبايي شهر ، تلطيف هوا ، ايجاد تفرجگاه و مكان هاي استراحت شهروندان ، آبخيزداري ، حفظ منابع طبيعي و حيات وحش ، مقابله با طوفان ها و بادهاي غبار آلود بويژه در منطقه جنوب غرب ، كاهش مشكلات محيط زيست و... از جمله اهداف اجراي اين طرح است.