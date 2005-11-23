اين طرح مرهون مساعدت نهادهاي علمي كشور است

به گزارش گروه فرهنگ و ادب "مهر"، وي ادامه داد: دوره دوازدهم جشنواره پذيراي 435 اثر دانشجويي بوده است. بيشترين آثار دريافتي با 201 اثر مربوط به گروه علوم انساني است كه 45 درصد مجموع آثار را شامل مي شود.

او اضافه كرد: گروه علوم پزشكي با 142 اثر 33 درصد و گروه فني و مهندسي با 42 اثر 10 درصد حجم آثار را به خود اختصاص داده و رتبه هاي دوم و سوم را احراز كرده اند. گروه هنر و معماري 4 درصد و علوم پايه و كشاورزي هر يك 3 درصد آثار را شامل مي شود.

دبير جشنواره افزود : بيشترين آثار رسيده مربوط به دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران مي باشد كه با 77 اثر 7/17 درصد كل آثار را انتشار داده اند.

سلگي گفت : دانشجويان دانشگاه تهران با 70 اثر 16 درصد آثار را پديد آورده و رتبه دوم را حائز شده اند. دانشجويان دانشگاههاي شهيد بهشتي و پيام نور مشتركا و هر يك با انتشار 18 اثر رتبه سوم را احراز كرده اند.

دبير جشنواره بيان كرد : دانشجويان دانشگاههاي تربيت مدرس با 15 اثر، صنعتي شريف با 14 اثر و علامه طباطبايي با 11 اثر رتبه هاي 4 تا 6 را احراز كرده اند. همچنين 65 درصد آثار در بخش تاليف و 35 درصد در بخش ترجمه عرضه شده اند. سهم زنان از آثار 20 درصد و مردان 80 درصد است.

سلگي ادامه داد : دانشگاههاي دولتي 87 درصد و دانشگاههاي غير دولتي 13 درصد آثار را ارائه كرده اند كه از 87 درصد آثار دولتي 10 درصد به پژوهشكده هاي وابسته به علوم ديني و حوزوي اختصاص دارد. دانشجويان دكتري با 54 درصد همچنان پيشتاز هستند دانشجويان كارشناسي ارشد با 26 درصد رتبه دوم و دانشجويان كارشناسي با 20 درصد رتبه سوم را احراز كرده اند.

دبير جشنواره درباره نتايج داوري افزود: هيات داوران از ميان آثار رسيده تعداد 15 اثر را برگزيده اعلام كرد و15 اثر را لايق تقدير دانست. همچنين به پاس قدرداني از مساعي ناشراني كه بيشترين اهتمام را در چاپ آثار دانشجويي داشته اند 2 ناشر را برگزيده اعلام و 2 ناشر ديگر را لايق تقدير دانست.

وي تاكيد كرد : سهم زنان به تدريج و طي دوره هاي اخير در حال افزايش است به نحوي كه در طي دوره فعلي نيز در قياس با دوره قبل 4 درصد رشد نشان مي دهد.

سلگي تصريح كرد : گرچه نگارش دانشجويي در دانشگاههاي غير دولتي رو به تزايد است لكن سهم مشاركت اين دانشجويان به نسبت دوره قبل افت كرده است بالعكس دانشجويان دانشگاههاي دولتي حضور چشمگيرتري پيدا كرده اند.

وي در پايان با اظهار تاسف از افزايش كثرت آثار با موضوع تست گفت: اين كتب در پاسخ به نياز دانشجويان به آزمون هاي پيشرفت تحصيلقي تدوين مي گردند. ضمن اذعان به نياز دانشجويان به اين دسته از آثار بايد گفت كه افزايش نسبت آن ها به ساير حوزه هاي آثار دانشجويي فضاي علمي دانشگاهي نيست.