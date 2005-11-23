عضو فراكسيون ورزش مجلس: ورزش بايد وسيله اي جهت ارتقاء فرهنگي باشد // در بازنگري طرح جامع ورزش بايد جايگاه اخلاق و فرهنگ مورد اهتمام قرارگيرد

محمد جواد آريا منش نماينده مشهد وعضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: متاسفانه تاكنون درسياست گذاريها و برنامه ريزيها، مباحث فرهنگي و اخلاق ورزشي ازجايگاه واقعي خود برخوردار نبوده اند و اگرهم چنين مباحثي دربرنامه ريزيها مورد توجه قرارگرفته درعمل شاهد اجراي چنين برنامه هايي نبوديم و اين بخش در طول سالهاي گذشته با كم توجهي ها وعقب ماندگي هاي بسياري روبروبوده است و اين درحالي است كه ورزش جزو مقوله هايي است كه دربخش فرهنگي طبقه بندي مي شود و درمجلس نيز نظارت بربخش ورزش به كميسيون فرهنگي واگذارشده است.

آريا منش با بيان اينكه درنظام اسلامي ورزش هدف نيست، بلكه وسيله اي براي سلامتي وسالم سازي جسم به شمارمي رود، تصريح كرد: ورزش بايد وسيله اي براي تعالي جسم وحتي ارتقاء فرهنگ انسان باشد و ازاين منظر قهرمانان ورزشي بعنوان گروههاي مرجع مي توانند الگو وتاثيرعميقي بر روي نسل جوان داشته باشند وبه همين جهت ورزشكاران از نقش انكار ناپذيري برخوردارند.

وي با اشاره به توجه ويژه كميته فرهنگي وفراكسيون ورزش مجلس به مقوله مباحث فرهنگي در ورزش اظهارداشت: درچند جلسه اي كه رئيس سازمان تربيت بدني در مجلس حضور يافته اند، همواره از ايشان خواسته ايم تا درجهت اشاعه فرهنگ و اخلاقيات درجامعه هرچه بيشتر اهتمام كنند، چرا كه شايسته كشور اسلامي و ارزشي ما نيست كه در پايان يك مسابقه فوتبال ميليارها ريال به بيت المال خسارت وارد شود وهمواره نگران اين مسئله باشيم كه ديدارسنتي تيمهاي استقلال و پرسپوليس به جنجال كشيده نشود. وقوع چنين حوادثي نشان مي دهد كه ما تا به حال برنامه ريزي براي اخلاق تماشاچيانمان نداشته ايم و همواره به اين مقوله را از ديد انتظامي و امنيتي پرداخته ايم .

وي با پيشنهاد اينكه بايد جايگاه اخلاق وفرهنگ ورزشي درطرح جامع تبيين شود، تاكيد كرد: به اعتقاد من بايد دربازنگري طرح جامع جايگاه اخلاق و فرهنگ در ورزش كشورمورد اهتمام قرارگيرد و دراين زمينه سرفصل تازه اي گشوده شود.

آريامنش درخصوص اينكه توجه به مسائل فرهنگي را بايد ازچه نقطه اي آغازكرد، اظهارداشت: به اعتقاد من گروههاي مرجع نظيرفوتبال كه ازفراگيري وعلاقمندان بي شماري درسطح كشوربرخوردارند ومي توانند تاثيرپذيري بيشتري بر روي نسل جوان داشته باشند. دراين زمينه دوباشگاه استقلال و پرسپوليس كه ازبودجه هاي دولتي استفاده مي كنند، مي توانند الگوي خوبي براي سايرباشگاهها باشند. به شرطي كه مسائل اخلاقي به خوبي ازسوي اين دوباشگاه پرطرفدارتبيين شود و ازناهنجارهايي كه بعضا دراين دوتيم ديده مي شود، جلوگيري كرد.