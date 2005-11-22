دهه فجر امسال نخستين سهام عدالت واگذار مي شود/ سخنگوي دولت چهارشنبه معرفي مي شود/ بايد نـقـش‎ آفرينان اصلي اقتصاد‎ مردم‎ باشند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمود احمدي نژاد در اين گزارش كه سه شنبه شب از شبكه اول سيما پخش شد اعلام كرد : سهام عدالت بدون هر گونه كارمزد با اولويت اقشار كم درآمد و طبقه پايين جامعه، به همه مردم واگذار مي شود .



وي با اشاره به ساماندهي تسهيلات بانكي در دولت گفت : ساماندهي تسهيلات بانكي كه در واقع موتور محرك اقتصادي است

آغاز شده و دولت ، بانك مركزي و ديگر بانكها مطالعات گسترده اي در اين زمينه انجام داده اند .



رييس جمهور افزود : با توزيع عادلانه تسهيلات بانكي در كشور ، اقشار بيشتري مي توانند از منابع بانكي استفاده كنند و افراد بيشتري براي تحرك اقتصادي فعال مي شوند .



وي با اشاره به اينكه ساماندهي تسهيلات بانكي با جهت گيري توسعه توليد و صادرات صورت خواهد گرفت افزود : براساس جدولي كه به تصويب دولت رسيده است تا پايان امسال 20 درصد و تا پايان سال آينده 35 درصد تسهيلات بانكي در بخشهاي مختلف ساماندهي مي شود .



احمدي نژاد ابراز اميدواري كرد اين رقم در سالهاي آينده به 50 درصد نيز برسد .



به گفته وي بخش عمده اين تسهيلات به طور مستقيم در خدمت نيروهاي جوان آماده به كار و گروه هايي از مردم كه در زمينه هاي اشتغال و توليد فعالند قرار خواهد گرفت .



وي در اين گزارش از آغاز عمليات گاز كشي به 9000روستا خبرداد و گفت : بر اساس تصميمي كه در شوراي اقتصاد اتخاذ شد

عمليات گاز كشي به 9000 روستايي كه قبلا مطالعات آنها پايان يافته است آغاز مي شود .



احمدي نژاد با اشاره به اهميت خصوصي سازي گفت : طبق مصوبه دولت جز مواردي كه مردم بصورت مستقيم نمي توانند در آنها سرمايه گذاري كنند ، سرمايه گذاري دولتي ممنوع خواهد شد تا سود فعاليتهاي مردم در اختيار آنان قرار گيرد و در صنايع بزرگ نيز مردم مشاركت داده خواهد شد .



رئيس‎ جمهور به‎‎ ساماندهي كاركناني كـه از طريق‎ شركتهاي پـيمانكاري در اختيار دستگاههاي‎ مختلف‎ قرار گرفته‎‎اند اشاره كرد و گفت‎‎: دولت در اين‎ زمينه‎ كار كارشناسي‎ زيادي‎ انجام‎‎ داد و در نهايت‎ با تقـسيم بندي‎‎ اين‎ افراد براي هرگروه حكم خاصي‎ صادر كرد كه‎ اميدواريم‎ با اجراي‎ دقيق‎ اين‎ احكام‎ , وضع‎ حقوق‎ آنها بهتر از گذشتـه‎ شود وفاصله‎ زياد دريافتي‎ آنها با سـاير كاركنان‎ كاهش‎ يابد .

احمدي‎ نژاد افزود: البته‎ ممكن‎ است‎ اجراي‎ اين‎ تصميم‎ نيز با اشكالاتي‎ مواجه‎ شود كه‎‎ بايد آن‎ مشكلات‎‎ به دولت گزارش‎ شود و در نهايت‎ با رفع‎‎ آنها وضـع بهـتـري‎ شكل گيرد .



وي ازجبران‎ بخشي‎ از ناهماهنگي حقوق‎ بازنشستگان‎‎ با ساير كاركنان خبر داد و اعلام كرد: بخشي‎‎ از اين‎ فاصله‎ با تصويب‎ لايحه‎ نظام‎ هماهنگ‎ كه در مجلس در دست بررسي است رفع‎ خواهد شد اما دولت براي اينكه در اقدامي عاجل حقوق بازنشستگان را افزايش دهد در بودجه‎ سال ‎ 85 ضرايب‎ حقوق‎ بازنشستگان‎ را افزايش‎ خواهيم داد كه با تصويب‎ مجلس‎ در فروردين‎ سال‎ آينده‎ اجرا مي شود .



رييس جمهور سفرهاي استاني‎ هيات‎‎ دولت را نيز از كارهاي‎‎ مهم‎ و محوري دولت‎‎ برشمرد و افزود: بايد باوركنيم كه‎‎ همه جاي كشور بايد همزمان آباد شـود و همه‎ مردم بايد حضور دولت‎ را لمس‎ كـنند .



وي ارتباط دولت‎ را با بدنه‎ مردم‎‎ موجب‎ اميدواري‎ مردم خواند و گفت : در هفته‎‎‎ اي‎ كه دولت‎ به استاني سفر مي‎‎كند همه‎ مسائل‎ آن‎‎ استان جمع‎ بندي‎ مي شود و با تصميم‎ گيريهاي‎ دولت‎ در آن‎ هفته‎ , نواقص‎ نـظام‎ اداري‎ كاهـش‎ مي‎ يابد و بسياري‎‎ از مشكلات‎ استان‎ با اجراي دقيق‎ مصوبات‎‎ دولت رفع‎ خواهد شد .

وي افزود : وزرا و مسوولان اگر شرايط سخت را از نزديك ببينند ريال به ريال بيت المال برايشان مهم مي شود .



‎رييس جمهورتصريح كرد : اقتصادي پايدار، پويا و ماندگار است‎ كـه‎ نـقـش‎ آفرينان اصلي آن‎‎ مردم‎ باشند.



وي با بيان‎ اينكه‎ مردم‎ سالاري‎ ديني‎‎ يعني هدايت كشور توسط مردم افزود : ما نيز با همين‎ نگاه‎ عمل‎ مي‎ كنيم‎‎ و معتقديم بايد به‎ سمتي حركت‎ كنيم‎‎ كه‎‎ بدنه مردم فعال‎ شود و رويكرد ما حمايت‎‎‎ از اقدامات مردمي باشد .



احمدي‎ نژاد با تاكيد بر اينكه‎ كساني‎ كه‎‎ سرمايه گذاريهاي‎ كلان‎ انجام‎ مي‎ دهند قطعا ازحمايتهاي‎ قانوني دولـت‎ برخوردارند تصريح‎ كرد: تمركز دولت برحمايت از فعاليت هاي خرد است‎‎ چرا كه‎‎ بايد همه مردم‎ كار مثبت و مفيد انجام‎ دهند تا اقتصاد فعال‎ تر شود .

رييس جمهور همچنين تاكيد كرد : بايد اقتصاد وارداتي را به اقتصاد توليدي و صادراتي تبديل كنيم .



به گزارش "مهر" رييس جمهور در خصوص مطالبات زود هنگام مطرح شده از دولت گفت : برخي‎ از اين‎ مطالبات‎ به‎ دليل‎ اميدواري‎ بـسيار زياد مردم‎ به‎‎ فرزندان‎ خود در دولت‎‎ جديد است كه البته‎ ارزشمند و مثبت‎‎ است اما بسياري‎ از مطالبات‎‎ هم‎ واقعي‎ نيستند چرا كه‎ دولـت تنها دو ماه‎‎‎ و بيست‎‎ و شش‎ روز است كه مستقر شده ‎ و بايد فرصت يابد تا با همفكري‎ مسائل‎ مختلف‎ را پيگيري‎ و رفع‎ كند .



احمدي نژاد تصريح‎ كـرد: نمي‎ گويم‎ مطالبات‎ را بالا نبريم‎ اما بايد به‎ درستي‎ آن‎‎ را بالا برد وآنچه متن مردم مي‎ خواهند اين‎ است‎ كه‎‎ ما ثانيه ها‎ و بيت‎‎ المال‎ و منافـع‎ ملت را را تلف‎ نكنيم‎ .



رييس‎ جمهور با اشاره‎‎ به برخي‎ اتهامات‎‎ مبني بر تبليغاتي‎ بودن‎ تصميمات دولت‎‎‎‎ نهم‎ گفت: در دولت حتي‎ يك‎ نفر نيسـت كه‎‎ يك‎ درصد ذهنيتش‎ آن‎ باشد كه تصميمهاي‎ تبيلغاتي‎ اتخاذ شود و تعيين‎‎ نكردن سخنگوي دولت‎ نيز تا به‎‎ امروز نشان‎ مي‎ دهد كه كار كردن‎ براي‎ دولت‎‎ مهم تر از تبليغات است‎ .



وي اعلام كرد كه سخنگوي‎ دولت‎‎ تعيين‎ شده‎ است واحتمالا فردا معرفي مي شود .



احمدي نژاد ملت‎ ايران‎ را ملتي‎ بيدار،هوشيار،با فرهنگ‎ ونجيب خواند و گفت فكر مي كنيم نه در سياست هاي كلان بلكه بايد در در روندهاي اجرايي تغييرات اساسي بوجود آوريم‎ .



رييس جمهور يكي از مصوبات مهم دولت نهم را تصويب مقررات مشاركت ساير كشورها و شركتهاي خارجي در چرخه سوخت هسته اي خواند و گفت : اين‎ پيشنهاد با استقبال‎ بسياري ازكشورها روبرو و موجـب‎ فعال‎ شدن‎‎ بيش‎‎ از پيش ديپلماسي‎ كشور شده‎ است‎ .



وي در پاسخ به اين سوال كه موضع دولت در برابر مصوبه اخير مجلس مبني بر لغو همكاري هاي داوطلبانه ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي در شرايط ارجاع يا گزارش پرونده ايران به شوراي حكام چيست گفت : مصوبات مجلس قانون است و بايد ان را اجرا كنيم .



وي با اشاره به بومي بودن فن آوري هسته اي در ايران و غير قابل باز پس گيري بودن آن گفت : كساني‎ كه‎ ما را در اين‎‎ زمينه‎‎ متهم‎ مي‎ كنند ، خودشان تا خرخره آلوده به گناه و خطا هستند .



رييس‎ جمهور ‎مسـئله هسته‎ اي را باعث فعال شدن ديپلماسي ايران خواند و افزود : دولت‎ در اين‎ زمينه‎‎ با حوصله، تدبير، استحكام‎ و طراحي‎ حركت‎ مي‎ كند .



احمدي نژاد موضع‎ بسياري از كشورهـا درقبال‎ مساله‎‎ هسته اي‎ جمهوري اسلامي ايران را موضعي‎ مثبت‎‎ خواند وگفت‎‎‎: با مقامات بسياري‎ از كشورها كه‎ صحبت مي‎‎ كنيم‎ مي گويند حق‎ صد در صد بـا ملت‎ ايران‎ است‎ و حداكثر هم‎ برخي‎‎ كشورها مي گويند حق‎ با شماست‎ اما كوتاه‎ بياييد .



رييس‎ جمهور به‎ بـرخي‎ نظرات‎ خيرخواهانه‎‎‎ در اين‎ زمينه اشاره و تصريح‎ كرد: برخي‎‎ مي گويند بدليل‎ خبائث‎ ها و دشمني ها كه‎ وجود دارد از حق‎ خودتان‎ بگذريد اما ما معتقديـم‎ كه‎‎ هميشه اين‎ دشمني‎ ها و خبائث‎ ها وجود داشته‎ و خواهد داشت‎ . آيا اگر چندي بعد گفتند از استقلال‎، آزادي و تماميت‎ ارضي‎ خود‎‎ بدليل‎ وجود اين دشمني ها و خبائث‎ كوتاه‎ بياييد ما بايد بپذيريم‎ .



وي فعاليت دولت در عرصه سياست خارجي‎ را جدي‎ خواند و گفت‎: سياست عمومي‎ ما دراين‎ زمينه‎ گسترش‎ همكاري‎ ها و روابط در همه‎‎‎ زمينه ها بويژه با كشورهاي همسايه و كشورهاي اسلامي است .

احمدي نژاد افزود : ما با همه كشورها جز يكي‎ دو تا كه از دايره ارتباطات فرهنگي و انساني ما خارجند فعاليم و مصميمم ارتباطات را در همه زمينه ها افزايش دهيم .



رييس‎ جمهور‎ بااشاره به سفر اخير دولت به استان خراسان جنوبي از مردم اين استان قدرداني كرد و با اشاره به تشكيل هفته دولت در هفته آينده در استان ايلام علت تعويق اين سفر را حضور مقامات و ميهمانان خارجي در تهران عنوان كرد .



وي در پايان با تاكيد بر تسلط كامل دولت بر شرايط اقتصادي و اداره كشور در خصوص شرايط بيروني ايران در دولت جديد گفت : در شرايط بيروني ، موقعيت ايران رو به جلو و بسيار ممتاز است ، سفراي ما نه تنها با استقبال مقامات دولتها بلكه با استقبال مردمي در ساير كشورها روبرو مي شوند ، البته چالشهايي هم هست كه بايد برطرف شود .