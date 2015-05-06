به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر چهارشنبه در نشست با یک هیئت سرمایه گذاری اتریشی که از ظرفیت‌های استان بوشهر بازدید کرده بودند، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم ما در توسعه استان بوشهر، تکیه بر توسعه بخش گردشگری استان است.

وی ادامه داد: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه بخش گردشگری در استان بوشهر صورت گرفته است و با حمایت دولت و همچنین سازمان گردشگری، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در استان بوشهر با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار بوشهر به تدوین طرح جامع گردشگری بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: ساخت دهکده گردشگری در ورودی شهر بوشهر به صورت جدی در دستور کار است و مرحله نخست آن در ۱۰۰ هکتار انجام می شود و بخشی از کارهای آن انجام شده است.

وی با اشاره به قرار گرفتن دهکده گردشگری بوشهر در مجاورت خلیج فارس، اضافه کرد: در این دهکده گردشگری زیرساخت‌ها فراهم می‌شود و سپس طرح‌های بازی‌های آبی و دریایی، رستوران و هتل، تفریحات و سرگرمی‌های مختلف ایجاد و راه‌اندازی می شود.

سالاری به جذابیت‌های بالای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان بوشهر اشاره کرد و افزود: دهکده گردشگری بوشهر نیز می‌تواند محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری گردشگری باشد.

وی در ادامه از ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در استان بوشهر خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند در دهکده گردشگری بوشهر سرمایه‌گذاری کنند.

لازم به ذکر است که این هیئت اتریشی با حضور در استان بوشهر از ظرفیت‌های گردشگری در شهرستان‌های تنگستان و بوشهر بازدید کردند.