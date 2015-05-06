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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۱۰

سالاری خبر داد:

گردشگری ساحلی در استان بوشهر توسعه می‌یابد

گردشگری ساحلی در استان بوشهر توسعه می‌یابد

بوشهر - استاندار بوشهر از توسعه گردشگری ساحلی در استان خبر داد و گفت: تسهیلات مناسبی به سرمایه گذاران حوزه گردشگری ساحلی ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر چهارشنبه در نشست با یک هیئت سرمایه گذاری اتریشی که از ظرفیت‌های استان بوشهر بازدید کرده بودند، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم ما در توسعه استان بوشهر، تکیه بر توسعه بخش گردشگری استان است.

وی ادامه داد: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه بخش گردشگری در استان بوشهر صورت گرفته است و با حمایت دولت و همچنین سازمان گردشگری، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در استان بوشهر با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار بوشهر به تدوین طرح جامع گردشگری بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: ساخت دهکده گردشگری در ورودی شهر بوشهر به صورت جدی در دستور کار است و مرحله نخست آن در ۱۰۰ هکتار انجام می شود و بخشی از کارهای آن انجام شده است.

وی با اشاره به قرار گرفتن دهکده گردشگری بوشهر در مجاورت خلیج فارس، اضافه کرد: در این دهکده گردشگری زیرساخت‌ها فراهم می‌شود و سپس طرح‌های بازی‌های آبی و دریایی، رستوران و هتل، تفریحات و سرگرمی‌های مختلف ایجاد و راه‌اندازی می شود.

سالاری به جذابیت‌های بالای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان بوشهر اشاره کرد و افزود: دهکده گردشگری بوشهر نیز می‌تواند محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری گردشگری باشد.

وی در ادامه از ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در استان بوشهر خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند در دهکده گردشگری بوشهر سرمایه‌گذاری کنند.

لازم به ذکر است که این هیئت اتریشی با حضور در استان بوشهر از ظرفیت‌های گردشگری در شهرستان‌های تنگستان و بوشهر بازدید کردند.

کد مطلب 2571527

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