به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر چهارشنبه در نشست با یک هیئت سرمایه گذاری اتریشی که از ظرفیتهای استان بوشهر بازدید کرده بودند، اظهار داشت: یکی از برنامههای مهم ما در توسعه استان بوشهر، تکیه بر توسعه بخش گردشگری استان است.
وی ادامه داد: تلاشهای بسیار زیادی به منظور توسعه بخش گردشگری در استان بوشهر صورت گرفته است و با حمایت دولت و همچنین سازمان گردشگری، ایجاد زیرساختهای گردشگری در استان بوشهر با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار بوشهر به تدوین طرح جامع گردشگری بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: ساخت دهکده گردشگری در ورودی شهر بوشهر به صورت جدی در دستور کار است و مرحله نخست آن در ۱۰۰ هکتار انجام می شود و بخشی از کارهای آن انجام شده است.
وی با اشاره به قرار گرفتن دهکده گردشگری بوشهر در مجاورت خلیج فارس، اضافه کرد: در این دهکده گردشگری زیرساختها فراهم میشود و سپس طرحهای بازیهای آبی و دریایی، رستوران و هتل، تفریحات و سرگرمیهای مختلف ایجاد و راهاندازی می شود.
سالاری به جذابیتهای بالای سرمایهگذاری در بخش گردشگری استان بوشهر اشاره کرد و افزود: دهکده گردشگری بوشهر نیز میتواند محل مناسبی برای سرمایهگذاری گردشگری باشد.
وی در ادامه از ارائه تسهیلات به سرمایهگذاران بخش گردشگری در استان بوشهر خبر داد و گفت: سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتوانند در دهکده گردشگری بوشهر سرمایهگذاری کنند.
لازم به ذکر است که این هیئت اتریشی با حضور در استان بوشهر از ظرفیتهای گردشگری در شهرستانهای تنگستان و بوشهر بازدید کردند.
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