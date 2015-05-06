نگرانی تل آویو از شیوع آنفلوانزای پرندگان در بین شهرک نشینان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، وزارت کشاورزی رژیم صهیونیستی با اشاره به گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی به شهرک نشینان اطمینان داده است که جای هیچ گونه نگرانی برای خوردن تخم مرغ تا زمانی که آنها به اندازه کافی پخته شوند، وجود ندارد.

در بیانیه ای که وزارت کشاورزی رژیم صهیونیستی منتشر کرده آمده است: کارشناسانی از آمریکا برای برگزاری یک دوره آموزشی مشترک با مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین درباره آنفلوانزای پرندگان به سرزمین های اشغالی سفر خواهند کرد.

در همین رابطه تل آویو واردات تخم مرغ را از کشور ترکیه ممنوع کرده است. این در حالی است که هنوز مقامات ترک واکنشی نسبت به این خبر نشان نداده اند.

گفتنی است سال گذشته موارد متعددی از ابتلای به آنفلوانزای پرندگان در بین شهرک نشینان و نیز در سرزمین های فلسطینی مشاهده شده است.