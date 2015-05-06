خدا را شکر که بنیادکار را بردیم/ نتایج بد لیگ را جبران کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس چهارشنبه شب در آخرین دیدار مرحله گروهی موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل بنیادکار ازبکستان به برتری برسد و به مرحله بعد رقابت های لیگ قهرمانان صعود کند. پرسپولیس در این مرحله با الهلال عربستان روبرو خواهد شد.

امید عالیشاه در پایان بازی به خبرنگاران گفت: تبریک به هواداران و خدا را شکر که این بازی را با پیروزی پشت سر گذاشتیم بنیاد کار برای اینکه تیم قعرنشین بود نشان داد که تیم سرسختی است.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص بازی پرسپولیس با الهلال گفت: امیدوارم بتوانیم عملکرد خوبی مقابل این تیم داشته باشیم و عملکرد بد تیم را در آسیا جبران کنیم.