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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۳:۱۶

با حضور وزاری خارجه؛

اجلاس کمیسیون مشترک ایران وآفریقای جنوبی درتهران برگزار می شود

اجلاس کمیسیون مشترک ایران وآفریقای جنوبی درتهران برگزار می شود

دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی به ریاست وزرای امور خارجه دو کشور از 19 لغایت 21 اردیبهشت ماه 1394 برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی به ریاست وزرای امور خارجه دو کشور از 19 لغایت 21 اردیبهشت ماه 1394 برگزار خواهد شد . در این اجلاس طیف وسیعی از مسایل سیاسی ، اقتصادی و تجاری توسط مقامات دو کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .

مذاکرات هیات های کارشناسی در چارچوب دو کار گروه سیاسی – اجتماعی و اقتصادی – فنی از صبح روز شنبه 19 اردیبهشت در محل وزارت امور خارجه آغاز خواهد شد .

همچنین در حاشیه این اجلاس کمیسیون مشترک ، مجمع تجاری با حضور ده ها نفر از تجار بخش خصوصی با هدف آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های یکدیگر در اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد .

 یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک در آبان ماه سال 1392 در پرتوریا برگزار شد.

کد مطلب 2571610

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