اجلاس کمیسیون مشترک ایران وآفریقای جنوبی درتهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی به ریاست وزرای امور خارجه دو کشور از 19 لغایت 21 اردیبهشت ماه 1394 برگزار خواهد شد . در این اجلاس طیف وسیعی از مسایل سیاسی ، اقتصادی و تجاری توسط مقامات دو کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .

مذاکرات هیات های کارشناسی در چارچوب دو کار گروه سیاسی – اجتماعی و اقتصادی – فنی از صبح روز شنبه 19 اردیبهشت در محل وزارت امور خارجه آغاز خواهد شد .

همچنین در حاشیه این اجلاس کمیسیون مشترک ، مجمع تجاری با حضور ده ها نفر از تجار بخش خصوصی با هدف آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های یکدیگر در اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد .

یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک در آبان ماه سال 1392 در پرتوریا برگزار شد.