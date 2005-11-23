جامعه نيازمند نقد منصفانه احزاب در همه عرصه هاست / آموزش سياسي ؛ اولويت خانه احزاب

به گزارش خبرنگار "مهر" از اراك، موسوي تبريزي كه در جمع اعضاي احزاب فعال در استان مركزي سخن مي گفت، افزود: احزاب بايد با عملكرد خود زمينه پويايي و تقويت جايگاهشان در جامعه را فراهم كنند.

موسوي تبريزي گفت: احزاب نهادهاي برنامه ريزو تصميم ساز جامعه هستند و رسيدن به شرايط مطلوب در گروي تثبيت جايگاه احزاب در كشور است.

وي عدم دخالت جدي مردم در تصميم سازي در كشور را به علت بي توجهي به آن در طول سالهاي گذشته دانست و اضافه كرد: ما عادت كردهايم از حاشيه به مسائل نگاه كنيم.

موسوي تبريزي نقد دولت هاو نظارت بر دولتمردان را از وظايف احزاب عنوان كرد وگفت: گروههاي سياسي كشور اكنون در مرحله انتقال قرار دارند.

رئيس خانه احزاب كشور همدلي بين نيروهاي سياسي با هر گرايش را در زمان كنوني در راستاي نزديك شدن به جايگاه واقعي احزاب در كشور خواند و گفت: احزاب در شرايط فعلي از سمت گيري هاي خاص پرهيز كنند.

وي با تاكيد بر اينكه اكنون آموزش سياسي از اولويتهاي خانه احزاب است، مشكل احزاب در كشور راجدا نبودن بحث احزاب از تشكلهاي صنفي و مذهبي دانست و گفت كه در اين زمينه كميته حقوقي خانه احزاب مطالعاتي را آغاز كرده است تا به دولت و مجلس ارائه دهد

در اين نشست علاوه بر طرح ديدگاه نيروهاي حزبي استان مسائل وبرنامه هاي آينده خانه احزاب استان بررسي شد.