ايران به دانش فني دستگاه مهاركننده خطوط انتقال گاز در فشار بالا دست يافت

رييس طراحي ومهندسي گروه متالوژي ماشين سازي اراك در مصاحبه با خبرنگار مهر گفت: با دستيابي به اين دانش فني ماشين سازي اراك داراي قابليت ساخت انكرو فلنج با ابعاد 4 تا 56 اينچ رادارد و مي تواند به نياز خاورميانه با قيمت كمتر از كشورهاي اروپايي پاسخ دهد.

محسن آقايي افزود: پيش از اين قطعه ساخته شده به قيمت 150 هزار دلار از كشور هاي اروپايي خريده مي شد در حاليكه اكنون ماشين سازي با 50 هزار دلار قطعه فوق را طراحي كر ساخت.

وي گفت: ماشين سازي توان ساخت 800 قطعه در سال را دارد كه در صورت تحقق اين ميزان ساخت سالانه از خروج 80 ميليون دلار ارز از كشور جلوگيري مي شود و با افزايش ظرفيت مي توان به نياز خاورميانه پاسخ داد.

وي دانش فني متفاوت ساخت اين دستگاهها درماشين سازي اراك نسبت به ديگر توليدكنندگان در جهان را باعث كاهش وزن قطعات، بهينه سازي مواد مصرفي وخواص مكانيكي آن عنوان كرد و اظهار داشت: توليد هر قطعه فلنج 25 روز طول مي كشد واكنون ساخت 5 قطعه براي شركت گاز كشور به ميزان 250 ميليون تومان در دست انجام است.

وي افزود: اين قطعات قادر به تحمل و مهار يك هزارو 400 پي اي اس گاز در خطوط لوله گاز با تفيير دما به ميزان 45 درجه مي باشد همچنين فلنج ساخته شده داراي دومتر قطر خارجي و 80 سانتي متر پهنا چهارهزارو 190 كيلو گرم وزن دارد.