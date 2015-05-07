شرکت بیش از ۲ هزار طلبه در طرح شهید مطهری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد همتیان شامگاه چهارشنبه در همایش بزرگداشت استاد شهید مطهری(ره) و تجلیل از ممتازین طرح مطالعاتی آثار ایشان که در مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد، اظهار کرد: شناخت زوایای فکری و شخصیتی شهید مطهری برای همه به ویژه جوانان می‌تواند ره توشه‌ای داشته باشد.

وی گفت: جوانان و طلاب باید در مورد موفقیت‌هایی که شهید مطهری در دوران حیات خود کسب کرده بیاندیشند و با چنین شخصیتی بیشتر آشنا شوند.

معاون تهذیب حوزه علمیه قم با بیان اینکه امام راحل و مقام معظم رهبری سفارش به ترویج کتاب‌های شهید مطهری در حوزه کرده‌اند، افزود: معاونت تهذیب حوزه اقداماتی را در این راستا انجام داده است که با استقبال خوبی روبه رو شده است.

وی با اشاره به اجرای طرحی به نام شهید مطهری که در ۳۰ مدرسه علمیه و میان طلاب سطوح عالی انجام شده است، گفت: بیش از ۲ هزار نفر در این طرح شرکت کرده‌اند.

حجت الاسلام همتیان تصریح کرد: در این طرح ۷۰ جلد از کتاب‌های استاد مطهری در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد که پس از مطالعه از آنها امتحان گرفته می‌شود و از برگزیدگان تقدیر به عمل خواهد آمد.