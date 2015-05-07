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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۰۴

سخنگوی انصارالله یمن:

آل‌سعود برای جبران شکست خود در یمن مردم را به خاک و خون می‌کشد

آل‌سعود برای جبران شکست خود در یمن مردم را به خاک و خون می‌کشد

«محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله یمن در سخنانی تأکید کرد که هدف آل سعود از ادامه جنایت‌ها علیه مردم این کشور، جبران شکست خود در تجاوز نظامی به یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله یمن در سخنانی اعلام کرد: اینکه عربستان همچنان به جنایت های وحشیانه خود علیه ملت یمن ادامه می دهد برای جبران شکست های مفتضحانه خود در یمن است.

عبدالسلام همچنین تلاش رسانه های وابسته به عربستان سعودی و منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن برای وارونه جلوه دادن تحولات این کشور را به شدت محکوم کرد.

وی در این زمینه گفت: این رسانه ها بارها تلاش کردند تا نیروهای وابسته به هادی را قدرتمند جلوه دهند. آنها برای تحقق هدف خود همواره اخباری مبنی بر تسلط نیروهای سعودی و یا حامیان هادی بر مناطقی در صنعاء یا صعده خبر می دهند.

اظهارات سخنگوی جنبش انصارالله یمن در حالی مطرح می شود که رسانه های یمنی از تسلط قبایل این کشور بر تمامی پایگاه های نظامی آل سعود در مرزهای عربستان خبر می دهند.

کد مطلب 2571734

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