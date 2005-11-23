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۲ آذر ۱۳۸۴، ۸:۳۳

براي خدمت رساني بهتر؛

استاندار مركزي: تقويت روحيه بسيجي در مديران ضروري است

استاندار استان مركزي تاكيد كرد: تقويت روحيه بسيخي در مديران و مسوولان براي خدمت رساني بهتر به مردم ضروري است.

به گزارش خبرنگار"مهر" از اراك، عبدالله سهرابي در ديدار با فرماندهان سپاه وبسيجيان استان مركزي در اراك  افزود: تقويت روحيه بسيجي در مديران باعث توجه بيشتر به مردم و كاهش مشكلات آنان مي شود.

سهر ابي  گفت :تاريخ انقلاب ثابت كردهاست هر زماني با روحيه بسيجي وارد ميدان شدهايم پيروز ميدان بوده ايم و اكنون همان زمان است و مديران بايد خود را با اين روحيه و خالصانه براي كم شدن مشكلات مردم تلاش كنند.

استاندار مركزي از خودگذشتگي، ايثار، به موقع آمدن بر سركار، تلاش براي انجام كار مردم و مبارزه با فساد را از ويژگيهاي مديريت بسيجي دانست.

کد مطلب 257176

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