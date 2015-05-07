قزوین اولین شهراکوسیتی کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، صدرالدین علیپور در نخستین همایش نهادهای مدنی و توسعه پایدار، قزوین را یکی از استانهای مستعد در زمینه فعالیتهای زیست محیطی اعلام کرد وازتلاش مسئولین و تشکلها در حفظ این میراث گرانبها قدر دانی کرد و همکاری بیشتر در حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و کاهش آلودگی را خواستار شد.

وی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در استان قزوین توسط اداره کل حفاظت محیط زیست در خصوص حفظ محیط زیست استان تصریح کرد : برای اولین بار در کشور قزوین را به عنوان پایلوت اجرای برنامه اکو سیتی معرفی می کنیم، که پیشنهاد آن جهت اجرای شهری سبز جهت زندگی فاقد هرگونه آلودگی و حفظ محیط زیست در برنامه کاری تعریف گردیده است و امیدواریم با همکاری مردم، مسئولین و تشکلهای زیست محیطی اجرایی گردد.

در ادامه محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به فعالیت و گسترش شرکت‌های مردم‌نهاد اظهار کرد: در استان‌های مختلف کشورتشکلهای زیست محیطی فعالیت دارند که از جمله آن می‌توان به وجود بیش از ۷۰۰ تشکل در کل کشور اشاره کرد.

وی در خصوص نقش مؤثر مردم در کنترل شرایط بحرانی کشور ادامه داد: هیچ نهادی به اندازه مردم در حفظ محیط زیست نمی‌تواند موثر باشد و باید زمینه قدرت تصمیم‌گیری، اختیار و رشد آن‌ها را فراهم سازیم تا بتوانند در حوزه یاد شده عملکرد مناسبی داشته باشند.

این مسئول با بیان اینکه نسل امروز تنها نسل متولی کنترل شرایط بحرانی کشور است، عنوان کرد: بحران آب موضوع مهم و مطرح کشور می‌باشد که موضوع توجه به خاک اهمیت کمتری را به خود اختصاص داده است و ما در کشور تا سه برابر آب فرسایش خاک را داریم.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: استان قزوین به لحاظ دارا بودن منابع طبیعی جزو استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: امسال حدود چهار کارگاه آموزشی را برای ارتقای کیفی تشکل‌های مردم‌نهاد در چهار استان طراحی کرده‌ایم که نخستین کارگاه آن در تاریخ ۲۹، ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه در استان گلستان با حضور نمایندگان سمن‌های محیط زیستی کشور برگزار می‌شود.