تلاش سربازان ایرانی سرمشق ملل آزادیخواه شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار زاده کمند در هفتمین جشن حضرت علی اکبر و جوان سرباز ضمن درود به روان پاک شهدای نظام جمهوری اسلامی ایران، از ۷۵۰۰شهید سرباز نیروی انتظامی یاد کرد و گفت: امروز اقتدار عزت و عظمت ایران را مدیون خون پاک این شهدا هستیم و باید از تلاش سربازان ایران زمین که در عرصه نظم و امنیت مجاهدت می کنند تشکر و قدردانی کنیم.

وی با بیان اینکه جوانان عامل شکوفایی ایران در تمام عرصه ها هستند گفت: باید به تلاش تمامی سربازان که در کنار فرماندهان و کارکنان ناجا مشغول خدمت هستند، تبریک عرض کنم چرا که آنان در مسیر مجاهدت فی سبیل الله همان لقبی که مقام معظم رهبری به سبزپوشان نیروی انتظامی داده اند قرار گرفته اند؛ در حال حاضر جوانان ایران اسلامی در تمامی عرصه ها غرور آفرین و در خدمت مردم هستند.

وی افزود: در تاریخ ایران هرکجا توفیقات بزرگی نصیب ما شده شاهد نقش آفرینی جوانان بوده ایم؛ این حماسه آفرینی ها از حماسه عاشورا تا انقلاب اسلامی که در امتداد عاشورا قرار داشت دیده می شود. در هشت سال دفاع مقدس نیز جوانان به عنوان نیروهای ارتشی و بسیجی شجاعت ، وطن دوستی و غیرت را که از ویژگی های جوانان ایران است برای حفظ وطن و اسلام به منصه ظهور گذاشته و مجاهدت کردند تا جایی که امروز تلاش سربازان و جوانان ایرانی سرمشق جوانان ملل آزادیخواه شده است.

زاده کمند گفت: در سی و چهار سال خدمت خود با شما جوانان سروکار داشته ام و باید بگویم که قدر این دوران زندگی خود را بدانید چرا که آینده موفق شما از این دوران رقم می خورد. از غصه های گذشته که چیری جز ناامیدی برای شما ندارد، بپرهیزید.

رئیس ستاد هفتمین جشنواره جوان سرباز مسئولیت پذیر بودن، عاقبت اندیشی، استقامت در برابر دشمنان، امید و توکل برخدا، حقیقت جویی ودفاع از حق، اعتماد به نفس و خود باوری، همت بلند و پرهیز از سستی را از مهمترین موارد استفاده از وقت جوانی دانست و گفت: مشورت در امور یکی از چالش های بزرگ جوانان ماست چرا که مشاوران مناسبی برای خود انتخاب نمی کنند.

زاده کمند در حاشیه هفتمین جشنواره جوان سرباز در جمع خبرنگاران نیز گفت: افتخار داریم که برای سومین بار ناجا میزبان سربازان نیروی های مسلح می باشد؛ نیروی انتظامی در چندین مرحله به شناسایی سربازان موفق خود پرداخت که در نهایت از میان ۱۵ هزار سرباز در مرحله اول ۶۰۰ سرباز و در مرحله دوم به ۳۶ سرباز در ۸ عرصه متناسب با ماموریت های نیروی انتظامی رسید. که این ۸ عرصه: ۱- سرباز، دفاع، امنیت و اقتدار ۲- سرباز، ایثارگری و فداکاری ۳- سرباز، وظیفه‌شناسی و اقدام برجسته ۴- سرباز، امور فرهنگی و تبلیغاتی ۵- سرباز، دینداری و بصیرت ۶- سرباز، خلاقیت و فناوری ۷- سرباز، ورزش و تربیت بدنی ۸- سرباز، نظم و انضباط اجتماعی

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا تصریح کرد: سربازان به دلیل تنوع ماموریت ها منشا خدمات زیادی هستند و امروز با تلاش کارکنان ناجا و سربازان شاهد امنیت خوبی در سراسر کشور هستیم.

زاده کمند با بیان اینکه هدایای سربازان برتر ۲۰ میلیون ریال است گفت: در مراحل بعدی برای سربازان و خانواده های آنان سفرهایی پیش بینی شده است، اما امتیاز خاص خدمتی برای آنان نداریم.

وی در خصوص خوشایند سازی سربازی نیز گفت: در ناجا مدت سه سال است که طرح توانمندی سربازان را تدوین کرده ایم و در این طرح تصمیم این است که سربازان را در طول دو سال خدمت خود توانمند کنیم تا وقتی وارد جامعه می شوند بتوانند از توانمندی های خود بهره ببرند.

زاده کمند افزود: مباحث تخصصی، دینی و اعتقادی، نشاط و تربیت جسمانی و مواردی چون ساختن خانه سرباز از جمله موارد ذکر شده در این طرح است؛ البته ما در ابتدای راه قرار داریم و باید مسئولیت های اصلی را به انجام برسانیم که تاکنون شروع مناسبی داشته ایم.

زاده کمند درخصوص خانه های سرباز گفت: این خانه ها در واقع فضایی است برای سربازان که پس از پایان ساعات خدمتی در آرامش و با تجهیزات پیش بینی شده، فضایی برای استراحت و آرامش داشته باشند. ان شاءلله این خانه ها در یگان ها افزایش یابد.

در ابتدای جلسه جانشین معاون نیروی انسانی و دبیر هفتمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) به ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره پرداخت.

در این مراسم از ۳۶ سرباز برگزیده ناجا و خانواده های شهدا و جانبازان سرباز نیروی انتظامی تقدیر شد