به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح پنجشنبه در دیدار معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به نیازهای روستائیان به امکانات زیربنایی مختلف اظهار داشت: مسئله فرهنگ هم از نیازهای روستائیان است و باید کار فرهنگی در روستاها را جدی گرفت.

وی با اشاره به برنامه دولت برای مشارکت اقتصادی روستائیان ادامه داد: اگر فرهنگ در روستاها ارتقا پیدا نکند همین مشارکت هم دوامی نخواهد داشت و به شکست منجر می‌شود.

این مرجع تقلید صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها را در زمینه ارتقای فرهنگ در روستائیان مسئول دانست و ابراز داشت: می‌شود کلاس‌های آموزشی برای اهالی روستاها برگزار کرد و مربیانی که توان اجرای این طرح را دارند با زبانی ساده با روستائیان صحبت کنند.

وی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ اسلام در روستاها بسیاری از مشکلات اقتصادی را نیز حل خواهد کرد، گفت: فرهنگ اسلام فرهنگ کار، تولید، امانت و صداقت است.

آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: باید افرادی باشند که روستائیان را به کار جمعی و مشارکت ترغیب کرده و به آنها امید برای فعالیت بیشتر دهند تا تولید در کشور تقویت شود.

هیچ بن بستی در امور اجرایی وجود ندارد

وی با اشاره به عدم اعتبار قانونی اسناد املاک روستائیان اظهار داشت: دولت باید برای حل این مشکل راه حلی پیدا کند چراکه هیچ بن بستی در امور اجرایی وجود ندارد.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم گفت: روستاها موتور و محرک تولید در کشور هستند و نباید این جایگاه در روستاها تغییر کند.

وی با بیان اینکه روستاها باید به حالت گذشته بازگردد، اضافه کرد: دولت باید مسائلی مانند کشاورزی، دامداری و صنایع دستی را در روستاها تقویت کند.

آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: کشور ما کشور پهناوری است و با وجود خشکسالی منابع بسیاری دارد که اگر از این منابع و به ویژه آب به خوبی استفاده شود می‌توانیم در آینده صادر کننده هم باشیم.