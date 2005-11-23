توقف "گزارش مريم" در سكانس پاياني

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، پروژه توليد فيلم سينمايي "گزارش مريم" از اوايل امسال آغاز شد. اما با توجه به كمبود بودجه و مشكلات آب و هوايي توليد اين فيلم در مقاطع مختلف با وقفه مواجه شد. بيشترين مشكل اين فيلم - به گفته تهيه‌كننده و كارگردان - به خاطر بي‌توجهي بنياد سينمايي فارابي نسبت به تعهدات مالي خود بود. اين در حالي است كه فارابي قول پرداخت به موقع را داده بود و گروه با برنامه‌ريزي قبلي و با تصور اينكه بودجه به موقع در اختيارشان قرار مي‌گيرد، به شهرهاي جنوبي كشور رفت تا پس از ضبط بخشي از تصاوير فيلم، كار با تزريق بودجه به اتمام برسد. اما اين طور نشد.

مشكل تخصيص نيافتن بودجه از سوي فارابي به "گزارش مريم" ادامه يافت تا جايي كه در تيرماه امسال، اسماعيل براري به طور رسمي اعلام كرد فيلم را متوقف كرده و گروه به دليل نبود بودجه به تهران بازگشته است. اما پس از گذشت 7 ماه از شروع توليد و حدود 5 ماه از زمان توقف فيلمبرداري، اين اثر همچنان با مشكل بودجه مواجه است و فارابي وام مورد نظر را در اختيار قرار نداده است.



اسماعيل براري درباره روند توليد "گزارش مريم" به خبرنگار "مهر" گفت: "با تمهيداتي كه براي ضبط سكانس‌هاي پاياني اين فيلم در نظر گرفته شده بود تا بتوانيم فيلم را ببنديم، هنوز موفق به انجام اين كار نشده‌ايم. بنياد سينمايي فارابي هم به تعهداتش عمل نمي‌كند. از سوي ديگر، چون صحنه‌هاي جنگي اين فيلم بيش از حد معمول يك سكانس فيلم‌هاي عادي هزينه دارد، به خصوص اگر صحنه‌هاي مورد نظر با ويژگي‌هاي خاص و وسواس گرفته شود، بودجه قابل توجهي را مي‌طلبد. ما در حال حاضر، تدوين اين فيلم را آغاز كرده‌ايم و در نظر داريم پس از اينكه مرحله مونتاژ به نيمه رسيد، سكانس‌هاي باقي مانده را فيلمبرداري كنيم."



وي تاكيد كرد: "به نظر مي‌رسد برخلاف شعارهايي كه مديران سينمايي كشور مي‌دهند، عرصه فيلم دفاع مقدس براي آنها چندان اهميت ندارد و بحث سينمايي جنگ براي‌شان تفنني است."



فيلم سينمايي "گزارش مريم" كه از آثار ژانر دفاع مقدس به شمار مي‌رود، درباره سفر اجباري دختري جوان به همراه پدرش به جنوب كشور است. اين دختر در شهرهاي جنوبي كشور دفترچه خاطرات دختري جنوبي را پيدا مي‌كند كه سال‌ها پيش نوشته شده است. او به دنبال خاطرات دفترچه مي‌رود و ...



در اين فيلم فرامرزقريبيان، نيلوفر محبي، عليرضا اسيوند، رضا فياضي، ليلا بوشهري، عطيه غبيشاوي و صدرالدين حجازي به عنوان بازيگران اصلي ايفاي نقش مي‌كنند. همچنين محمد رضايي راد به عنوان فيلمنامه‌نويس، حسن قلي‌زاده در سمت مدير فيلمبرداري، مير ولي‌الله مدني به عنوان مدير فيلمبرداري، اصغر آبگون در مقام صدابردار، سعيد واثق به عنوان برنامه‌ريز، بهزاد وزيري در سمت طراح صحنه، مهديه اعرابي در مقام طراح چهره‌پردازي و اصغر پورهاجريان به عنوان طراح جلوه‌هاي ويژه در ساخت اين فيلم همكاري دارند.



فيلم سينمايي "گزارش مريم" با سرمايه‌گذاري اسماعيل براري و سيما فيلم توليد مي‌شود.