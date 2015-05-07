به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) ، اعضای گروه تروریستی موسوم به جبهه النصره در سوریه امروز پنجشنبه به منطقه «القحطانیه» واقع در حومه «القنیطره» حمله کرده و آخرین پایگاه گروه تروریستی داعش را تصرف کردند.

بر اساس اعلام رسانه های سوری، در جریان درگیری این دو گروه تروریستی با یکدیگر، ده ها نفر از دو طرف کشته و یا زخمی شدند.

گفتنی است چندین گروه تروریستی از جمله گروه های موسوم به جیش الاسلام، جیش الیرموک و احرار الشام در تصرف آخرین پایگاه داعش در القنیطره به تروریست های جبهه النصره کمک کردند.

بنا بر اعلام رسانه های عربی، حمله جبهه النصره به داعش در پاسخ به حملات اخیر داعش به اعضای این گروه تروریستی انجام شد.