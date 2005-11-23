آمريكا روابط نظامي خود را با اندونزي گسترش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فايننشال تايمز، اين اقدام آمريكا كه روز گذشته ( سه شنبه) انجام پذيرفت از سوي گروههاي راست مورد انتقاد قرار گرفت چرا كه آنها نگراني خود را از اين مساله ابراز كردند و گفتند كه لغو اين تحريم كه از زمان عقب نشيني اندونزي از ايست تيمورEast Timor در سال 1999 اجرا شده است، فشارها عليه جاكارتا را براي تنبيه افسران نظامي ارشد كه در قتل عام مردم ايست تيمورشركت داشتند، كاهش خواهد داد.

بر پايه اين گزارش شبكه اكشن East Timor در بيانيه اي اعلام كرد :" حمايت آمريكا از يك ارتشي كه هنوز تشكيل نشده نه به نفع آمريكا است و نه به نفع اندونزي. اين اقدام براي حمايتهاي حقوق بشر در هر جايي به جز ايست تيمور اندونزي و آمريكا مايوس كننده و ناراحت كننده است."

روابط نظامي آمريكا وبا اندونزي در سال 1992 پس از قتل عام غير نظاميان در ايست تيمور كاهش يافت و در پي آن نيز پس از كشته شدن 1500 نفر از مردم توسط نظاميان و نيروهاي امنيتي در ارتباط با راي گيري آگوست 1999براي استقلال مردم 800 هزار نفري ايست تيمور اين روابط يك بار ديگر كاهش يافت.

تحريم تسليحاتي به ارتش اندونزي آسيب خواهد رساند و تهيه جنگنده هاي 16-F براي اندونزي توسط آمريكا متوقف خواهد شد و اين كشور بايد در جستجوي منابع جايگزين تهيه اين جنگنده ها از جمله چين و روسيه باشد.دولت مگاواتي سوكار نو پوتري Megawati Sukarnoputri چهار فروند جت و دو فروند هليكوپتر را از روسيه در يك طرح 200 مليون دلاري در سال 2003 خريداري كرده است و پكن نيز پيش از اين توافق كرده بود تا به جاكارتا براي توسعه موشكهاي كوتاه برد و با برد متوسط كمك كند.

از سوي ديگر نيزوزارت خارجه آمريكا اندونزي را " يك كشور مدرن در جهان اسلام معرفي كرد."

وزارت خارجه آمريكا در پي اقدامات خود در جهت جذب هر چه بيشتراين كشوردر جهت منافع خود همچنين به اين مسئله اشاره كرد كه جاكارتا پيشرفت محسوسي در اقدامات و عادتهاي دموكراتيك داشته و نقش مهمي در امنيت خطوط استراتژيك دريايي در آسياي جنوب شرقي ايفا خواهد كرد.

اين وزارت در پايان اعلام كرده است كه آمريكا از طريق گسترش روابط نظامي خود با اندونزي كمك خواهد كرد تا ارتش اين كشور هر چه بيشتر به سوي مدرنيته شدن حركت كند و اهداف امنيتي آمريكا و اندونزي در اين روند حمايت مي شوند اهدافي همچون اقدامات ضد تروريستي ، امنيت دريايي و امداد در زمان وقوع حادثه .

آمريكا در حالي اين تصميم را مي گيرد كه جرج بوش رئيس جمهوري اين كشور در سفر چند روزه خود به آسيا طي هفته گذشته دست خالي برگشت و اين اقدام وي مي تواند دليلي بر اين گفته باشد كه در پي يافتن پايگاههاي جديد در آسيا است.

پيش از اين ازبكستان از آمريكا درخواست كرد تا نظاميان خود را از ازبكستان خارج كند و پايگاه نظامي خود را تعطيل كند.