پيش همايش طبيعت در هنر شرق فردا برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" در استقبال از همايش بين المللي طبيعت در هنر شرق، فردا سوم آذر ماه به همت فرهنگستان هنر و با همكاري مؤسسه پژوهشي آستان قدس رضوي پيش همايش يكروزه اي در مشهد برگزار مي شود .

در اين مراسم، محمد رضا بهشتي با عنوان " طبيعت از منظر فلاسفه يوناني" ، حجت الاسلام كريم بي آزار شيرازي در مورد " طبيعت از منظر قرآن كريم " و محمد مهدي هراتي در ارتباط با " نقش طبيعت در كتابت و كتاب آرايي قرآن كريم"، سخنراني خواهند كرد.

همايش بين المللي طبيعت در هنر شرق 13 و 14 آذر ماه در تهران و 16 و 17 همين ماه در يزد برگزار مي شود .