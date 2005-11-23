  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲ آذر ۱۳۸۴، ۸:۴۲

در مشهد؛

پيش همايش طبيعت در هنر شرق فردا برگزار مي شود

پيش همايش طبيعت در هنر شرق، فردا پنجشنبه سوم آذر ماه در مشهد برگزار مي شود .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" در استقبال از همايش بين المللي طبيعت در هنر شرق، فردا سوم آذر ماه به همت فرهنگستان هنر و با همكاري مؤسسه پژوهشي آستان قدس رضوي پيش همايش يكروزه اي در مشهد برگزار مي شود .

در اين مراسم،  محمد رضا بهشتي با عنوان " طبيعت از منظر فلاسفه يوناني" ، حجت الاسلام كريم بي آزار شيرازي در مورد " طبيعت از منظر قرآن كريم " و محمد مهدي هراتي در ارتباط با " نقش طبيعت در كتابت و كتاب آرايي قرآن كريم"، سخنراني خواهند كرد.

همايش بين المللي طبيعت در هنر شرق 13 و 14 آذر ماه در تهران و 16 و 17 همين ماه در يزد برگزار مي شود .

کد مطلب 257185

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها