رژيم غذايي نامناسب باعث افزايش ابتلا به سرطان مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، نتايج تحقيقات نشان داده كه چاقي با سرطان هاي روده بزرگ، كليه و مجاري ادراري و در زنان يائسه با سرطان سينه ارتباط دارد.

با توجه به روند صعودي چاقي در جهان هم اكنون حدود 400 هزار كودك و بيش از 200 ميليون نفر از بزرگسالان در اروپا دچار چاقي و اضافه وزن هستند . به همين علت در انگلستان بر چسب تغذيه شامل انرژي و كالري موجود در مواد غذايي اجباري و در فرانسه نيز براي پيشگيري از چاقي بيشتر كودكان فروش نوشابه هاي پر كالري در مدارس ممنوع شده است.

بر اساس اين گزارش، امروزه زندگي ماشيني و كم تحرك و استفاده از غذاهاي پر چرب، پرانرژي، كنسرو شده و حاضري به بهانه كمبود وقت و نوشيدن زياد نوشابه هاي پر كالري از عوامل اصلي اين چاقي ها است.

بر پايه اين گزارش، نتايج تحقيقات اخير در انگلستان نشان مي دهد 63 درصد از خانواده ها شيوه زندگي و غذا خوردن خود را تغيير داده اند و براي سلامتي بيشتر از غذاهاي مناسب تر استفاده مي كنند كه در اين مورد متاهلان و قشر متوسط اجتماعي تمايل بيشتري به تغيير شيوه زندگي و بهره مندي از الگوهاي مناسب تر دارند.

بر اساس اين گزارش، محققان توصيه كرده اند كه افراد با خوردن ميوه و سبزي بيشتر، افزايش تحرك و به حداقل رسانيدن غذاهاي آماده كنسرو شده يا پر چرب به سمت زندگي سالم تر حركت كرده تا در چند دهه آينده شاهد كاهش چاقي و اضافه وزن و به دنبال آن بروز سرطان نباشيم.