كيفيت آموزش معلولين در مراكز بهزيستي پايين است/ مديران بهزيستي انگيزه خدمت به معلولين را ندارند

موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اكثر خانواده هايي كه داراي فرزند معلول هستند توانايي پرداخت هزينه نگهداري كودك خود را در مراكز خصوصي ندارند به همين دليل مجبور به سپردن معلول به مراكز دولتي مي شوند در حالي كه سطح آموزشها و همچنين كيفيت نگهداري از كودكان معلول در اين مراكز مناسب نيست.

وي به سرانه ناچيز در نظر گرفته شده براي نگهداري از معلولين اشاره و خاطر نشان كرد: سازمان بهزيستي بايد سرانه هزينه ها را در كشور مورد بررسي قرار دهد و آن را با سرانه اي كه در كشورهاي ديگر به معلولين تعلق مي گيرد مقايسه كند و پس از آن با مشخص شدن سرانه مورد نياز از مجلس درخواست كند تا در لايحه بودجه سال 85 افزايش سرانه در نظر گرفته شود.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد : كمبود اعتبار يكي از مشكلات نگهداري معلولين است و مشكل ديگر فقدان انگيزه كافي مسئولين و مديران بهزيستي براي رسيدگي و توجه بيشتر به اين افراد است . آنقدر مسئولين اين سازمان درگير مسايل خاص شده اند كه وظيفه اصلي خود كه خدمت به نيازمندان است را فراموش كرده اند .

ثروتي گفت: با توجه به مشكلات و كمبود اعتباري كه بهزيستي براي نگهداري از معلولين و سالمندان با آن مواجه است با برنامه ريزيهاي انجام شده قصد دارد از اين پس به جاي نگهداري اين افراد در مراكز و موسسات ، هزينه سرانه در نظر گرفته شده براي آنها را به خانواده هايشان پرداخت كند تا خانواده ها خود نگهداري از معلولين را بر عهده بگيرند.

