همايش "حقوق انسان در افكار امام علي (ع)" برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دفتر ديني و فرهنگي" الاسد" در دمشق پايتخت سوريه با همكاري دكتر محمد حسيني معاون وزير آموزش عالي جمهوري اسلامي ايران، زياد الدين ايوبي وزير اوقاف و امور اسلامي سوريه و غضنفر ركن آبادي كاردار سفارت ايران در دمشق همايشي با عنوان" حقوق انسان در افكار امام علي (ع)" را برگزار كرد.

به گزارش خبرگزاري اسلامي (اباء)، اين همايش از ديروز 22 نوامبر( 1 آذر ) شروع و امروز 23 نوامبر ( 2 آذر ) به پايان مي رسد.

در اين همايش شخصيتهاي برجسته فرهنگي و علمي و علماي ديني از ايران، سوريه و لبنان حضور خواهند داشت كه در مورد مسائل مختلف انسان در يك جامعه اسلامي مذاكره مي كنند.

در اين همايش دو روزه روابط حكام كشورهاي اسلامي با ملتهاي اسلامي و غيراسلامي از ديدگاه امام علي (ع)، حقوق اقليتهاي غير مسلمان در كشورهاي اسلامي، حقوق اقليت مسلمان در كشورهاي غير اسلامي، تطابق حقوق انسان در منظر امام علي(ع) با حقوق انسان در جهان كنوني از موضوعاتي است كه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

دكتر محمد حسيني روز گذشته در مراسم افتتاحيه اين همايش، تحقيقاتي با عنوان "متجلي شدن حقوق انسان در نامه هاي امام علي (ع) به مالك اشتر" را ارائه كرد.

دكتر حسيني با اشاره به اين تحقيقات گفت: در نامه هاي امام علي(ع) به مالك اشتر والي مصر توجه زيادي به حقوق انسانها در يك جامعه اسلامي شده است.

وي در اين زمينه افزود: اين توجه و اهتمام به منظور تحكيم روابط حكام و مردم در يك جامعه اسلامي بسيار مهم است و به عنوان تعهدي براي مسئولان يك كشور اسلامي و حتي مردم آن و از سوي ديگر افتخار جامعه مسلمان به شمار مي رود.