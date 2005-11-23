مجلس بررسي راي اعتماد به وزير پيشنهادي نفت را آغاز كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، مهمترين دستور كاري امروز مجلس، بررسي صلاحيت و برنامه هاي وزير پيشنهادي نفت است.

سيد محسن تسلطى كه پس از رأى عدم اعتماد مجلس به على سعيدلو و انصراف صادق محصولى سومين وزير پيشنهادى رئيس جمهور براى اداره وزارت محسوب مى شود، امروز به همراه محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى در صحن علنى مجلس حضور مى يابد تا از صلاحيت و برنامه هاى خود دفاع كند.

درجلسه علني امروز، محمود احمدي نژاد خط مشي، اصول كلي و ديدگاههاي خود در دفاع از گزينه پيشنهادي خود براي تصدي وزارت نفت را تشريح مي كند.

پس از شنيدن اظهارات رييس جمهور، نمايندگان مخالف و موافق و سخنان وزير پيشنهادي نفت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص صلاحيت و برنامه هاي او تصميم مي گيرند.

تسلطى از مديران صنعت پتروشيمى به شمار مى آيد كه به گفته رئيس كميسيون انرژى مجلس بيش از 15 سال سابقه نفتى دارد.

محسن تسلطى كه چهارشنبه هفته گذشته به طور رسمى از سوى رئيس جمهورى به مجلس معرفى شد در روز هاى اخير بيشترين ساعات فعاليت خود را در مجلس سپرى كرد. اما با اين حال ديروز فضاى مجلس در آخرين روز از رايزنى ها و گفت وگو هاى وزير پيشنهادى با نمايندگان شاهدتغيير محسوسى در نگاه نمايندگان بود. تغييرى كه پيش بينى و قضاوت روز چهارشنبه مجلس را دشوار كرد.

در گفت و گوها و پاسخ هاى او به سؤالات نمايندگان در روز هاى آغازين رايزنى ها به عقيده منابع پارلمانى علايمى از اميد و خوشبينى ديده مى شد.

به نظر مى رسد نتيجه نهايى مذاكرات كم سابقه و فشرده وزير پيشنهادى با نمايندگان مجلس تنها پس از شمارش رأى نمايندگان آشكار شود و فراكسيون اصولگرايان در فرصت باقى مانده به قضاوت روشنى در اين باره نرسد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني 18 آبان پس از بحث و بررسي پيرامون صلاحيت سه وزير معرفي شده از سوي رييس جمهور به كاظمي، ناظمي و فرشيدي وزراي پيشنهادي رفاه ، تعاون و آموزش و پرورش موفق راي اعتماد دادند.

گفتني است؛ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دوم شهريور سال جاري پس از 4 روز بحث و بررسي پيرامون صلاحيت و تركيب هيات وزيران، به 17 وزير معرفي شده از سوي محمود احمدي نژاد رييس جمهور راي اعتماد دادند و آقايان اشعري (آموزش و پرورش )، سعيدلو(وزارت نفت)، علي احمدي (وزارت تعاون)و هاشمي (وزارت رفاه) موفق به كسب اعتماد نمايندگان نشدند و رييس جمهور طبق قانون مكلف شد پس از معرفي سرپرست ، وزير جديد را ظرف سه ماه به مجلس معرفي كند.