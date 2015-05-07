سالانه ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده اعطا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید ایزدی روز پنجشنبه در نشست تخصصی مدیران نوسازی بافت های فرسوده کلانشهرها در مشهد مقدس بیان کرد: در سال گذشته قانون ارائه تسهیلات بانکی برای نوسازی بافت های فرسوده تصویب و ابلاغ شد که بنا بر آن سالانه باید ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات بانکی در همین راستا به متقاضیان واگذار شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در همین راستا در اسفند ماه سال گذشته تعداد ۲۷ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه اعطای این تسهیلات امسال نیز ادامه خواهد داشت افزود: در این راستا پروژه های تجمیعی نوسازی در اولویت قرار دارند.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه دولت از تاسیس دفاتر خدمات نوسازی در کلانشهرها حمایت می کند بیان کرد: این دفاتر در حال حاضر در شهر های تهران، اصفهان، شیراز و تبریز راه اندازی شده است.

ایزدی با اشاره به اینکه بازسازی بافت های فرسوده نیاز به برنامه ای جامع و مشارکت های مردمی دارد افزود: به منظور تسریع در روند نوسازی بافت های فرسوده تدوین سند آسیب شناسی و اسناد توسعه شهرها و محلات الزامی است.

وی سند ملی احیای بافت های فرسوده را ارائه دهنده راهکارهای اصلی ذکر و بیان کرد: سند بازآفرینی شهرها سند راهبردی ملی است و باید در سطح شهرها ترجمه شود.

وی با اشاره به بافت فرسوده کلانشهر مشهد ابراز کرد: باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز نسبت به راه اندازی فراکسیون احیای بافت فرسوده ترغیب کرد و نمایندگان این کلانشهر پیگیر راه اندازی این فراکسیون باشند.

ایزدی اعلام کرد: در حال حاضر ۳۵ درصد از جمعیت کلانشهر مشهد در حاشیه شهر و سکونتگاه های غیررسمی ساکن هستند که باید به رفع این مشکل توجه جدی نشان داد.