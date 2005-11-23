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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۳۶

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفتگو با "مهر": طي سالهاي گذشته

مسئولان ، پيشگيري از وقوع جرم را جدي نگرفته اند

مسئولان ، پيشگيري از وقوع جرم را جدي نگرفته اند

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ، گفت: طي سالهاي گذشته مساله پيشگيري از وقوع جرم مورد توجه جدي مسئولان قرار نگرفته و اين امر باعث شده اقدام موثري در جهت كاهش جرايم در جامعه صورت نگيرد.

نيره اخوان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : موضوع پيشگيري از جرم وظيفه اي است كه در بند 5 اصل 156 قانون اساسي آمده است و بر عهده قوه قضاييه گذارده شده است و بايد جزء يكي از اولويت هاي سياست قضايي كشور قرار گيرد.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: پيشگيري از وقوع جرم گرچه وظيفه اصلي دستگاه قضايي است اما به طور حتم اين امر زماني در جامعه عملي مي شود كه مبتني بر سياستگذاري علمي و دقيق بوده و مشاركت نظام مند همه نهادها و سازمانها را به همراه داشته باشد.

وي افزود : در صورتي كه هزينه هاي كلاني كه براي برخورد با جرم در كشور صرف مي ‌كنيم به پيشگيري از وقوع آن بپردازيم ، به طور حتم با مشكلات كمتري در جامعه مواجه خواهيم بود.

اخوان تصريح كرد : امروزه در جامعه ما بيكاري يكي از عوامل مهم بزهكاري به خصوص در ميان نوجوانان است و به طور كلي اكثر نوجواناني كه از داشتن شغل مناسب محروم هستند به سمت كارهاي خلاف مي روند ، در حالي كه بررسي ها نشان مي دهد حتي اشتغال يك فرد مي تواند زمينه هاي وقوع جرم را تا حد امكان كاهش دهد.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به لايحه پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد و گفت : اين لايحه در كميته فرعي مجلس در حال بررسي است و هنوز در كميسيون حقوقي مطرح نشده است اما مقرر شده به لحاظ حساسيت موضوع ، اين لايحه جهت بررسي و تصويب بزودي به كميسيون ارائه شود.

 

کد مطلب 257203

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