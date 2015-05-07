به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز عباس آخوندی با حضور در شهرستان های غرب استان تهران از پروژه های عمرانی شهرستان قدس بازدید و دستورات لازم را برای حل معضلات و موانع موجود بر سر راه توسعه راه و شهرسازی این شهرستان صادر کرد.

در این بازدیدها که علاوه بر مسئولان وزارت راه و شهرسازی، مسئولان اجرایی شهرستان قدس نیز حضور داشتند، حسین کاغذلو سرپرست فرمانداری قدس آخرین وضعیت پروژه های درحال اجرا راه و شهرسازی در این شهرستان را بازگو و خواستار توجه هر چه بیشتر به این پروژه ها شد.

عباس آخوندی نیز در جریان سفر به شهرستان قدس ابتدا در محل ورودی جاده چیتگر حاضر شده و مشکلات تکمیل این جاده را مورد بررسی قرار داده و تأکید کرد که دولت تلاش دارد تا این مسیر را به سرانجام برساند.

بررسی مشکلات تقاطع بزرگراه شهید لشکری با جاده چیتگر از دیگر برنامه های سفر عباس آخوندی به شهرستان قدس بود به طوری که ابتدا مسئولان راه و شهرسازی و شهرستان قدس با اشاره به مشکلات و گره ترافیکی ایجاد شده در این تقاطع از ضرورت حل این مشکل خبر دادند.

وزیر راه و شهرسازی نیز در جریان این بازدید بر ضرورت حل گره ترافیکی تقاطع بزرگراه شهید لشکری به جاده چیتگر تأکید کرد.

بر اساس اعلام مسئولان شهرستان قدس، تقاطع بزرگراه شهید لشگری از جمله شریان های اصلی این شهرستان محسوب می شود که علاوه بر این که راه ورودی شهرستان قدس و ملارد می باشد، مسیر ورودی برخی استان های کشور نیز به حساب می آید.

آخوندی در ادامه سفر به شهرستان قدس از بیمارستان ۱۲ بهمن تامین اجتماعی بازدید و سپس از جریان عملیات عمرانی ساخت مسجد امام سجاد در این شهرستان دیدن کرد.