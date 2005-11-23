كنيست رژيم صهيونيستي منحل شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، موشه كاتساف شب گذشته اعلام كرد: پارلمان اسرائيل منحل شده است.

وي همچنين تاكيد كرد انتخابات زودهنگام پارلماني نيزدرماه مارس ( اسفند ماه) آتي برگزارمي شود.

رئيس رژيم صهيونيستي درجمع خبرنگاران گفت : با تمام احزابي كه به رايزني پرداختم ، برگزاري انتخابات زودهنگام و انحلال پارلمان را تاييد كردند.

كاتساف درادامه افزود: از رئيس پارلمان خواستم تا خودش انحلال پارلمان را اعلام نكند تا من دراين مدت بتوانم با استفاده ازاختياراتم اقداماتي را به انجام برسانم.

بنابرماده 29 قانون كنيست رژيم صهيونيستي رئيس حق دارد با موافقت نخست وزير دستور انحلال پارلمان را صادر كرد.

اين دستورپس از 21 روز به مرحله اجرا درمي آيد مگر اينكه درخلال اين چند روز نماينده اي بتواند خود را براي نامزد رياست جهوري نامزد كند و همچنين بتواند 61 راي از مجموع 120 راي را براي تشكيل كابينه از آن خود كند امري كه با توجه به شرايط كنوني اسرائيل بعيد به نظر مي رسد.

بدين ترتيب انتخابات زودهنگام درخلال 90 روزآينده كه طي آن مهلت 21 روزنيزفراهم مي شود ، برگزار خواهد شد.

اين انتخابات نيزبرگزار نخواهد شد تا زماني كه رئيس رژيم صهيونيستي دستوري مبني بر آنكه انتخابات درپايان ماه مارس برگزار شود ، صادركند.

درطول مدت مذكوراگرآريل شارون خودش بخواهد به عنوان نخست وزيردرمنصب خود باقي مي ماند، اما اين موضوع زماني عملي خواهد شد كه انحلال پارلمان از طرف خود پارلمان صورت گرفته باشد.

درپي بروز اختلاف دركابينه شارون، وي از حزب ليكود كناره گيري كرد .

شارون دراولين اظهاراتش پس ازكناره گيري ازحزب ليكود اعلام كرد حزب جديدش موسوم به "مسئوليت ملي " در جهت ترسيم مرزهاي دائمي بين اسرائيل و فلسطينيان تلاش خواهد كرد.

وي همچنين تاكيد كرد ديگر طرحي براي عقب نشيني يكجانبه ازسرزمين هاي اشغالي ندارد.

