ميرزايي : كتابهاي ديني مدارس بايد پاسخگوي نياز دانش آموزان باشند

غلامرضا ميرزايي عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: بحث بازنگري در كتب درسي ديني ، بحثي نيست كه نياز به قانونگذاري داشته باشد .

وي در ادامه افزود: در راستاي تغيير كتب درسي بايد به نياز مخاطبان اين كتاب ها توجه داشت و هر گاه احساس مي شود اين كتاب ها با نيازهاي مخاطبان همسويي ندارد بايد آن ها را تغيير داد .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه محتواي كتاب هاي گذشته پاسخگوي شبهات دانش آموزان نبوده است گفت: در زمان حاضر اين امر ضرورت دارد كه با توجه به مباني فكري دانش آموزان و با در نظر گرفتن شرايط موجود كتاب هايي را طراحي كنيم كه پاسخگوي نياز آنان باشد .

ميرزايي با تأكيد بر اهميت محتواي كتاب هاي ديني گفت: كتاب هاي درسي در حوزه دين بايد پر محتوا باشند و نياز روز مخاطبان را برآورده سازند، در غير اين صورت ملزم هستيم كه محتواي كتاب هاي درسي را منطبق با نياز مخاطبان تغيير دهيم .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با بحث هايي كه در مورد تغيير كتب درسي مطرح شده است، گفت: در اين راستا تنها صحبت هايي بوده و طرح مشخصي بيان نشده است .

وي در ادامه تصريح كرد: مباحثي كه در كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي بيان شده تنها به اين مورد اشاره شده كه آيا تغيير در كتابهاي درسي ديني لازم است .

ميرزايي طرح اين موضوع را به خبرگزاري ها نسبت داد و گفت: هيچ نهاد يا ارگان خاصي در رابطه با تغيير كتب درسي ديني درخواستي را مطرح نكرده است بلكه اين مباحث پيرو موضوعاتي كه رسانه ها عنوان كرده اند، ايجاد شده است .

وي با اشاره به شبهات جديدي كه در ذهن دانش آموزان ايجاد شده است گفت: با دوره جديدي رو به رو هستيم كه در اين دوره نرم افزارهاي جديدي هم وارد عرصه شده اند در اين راستا به اين نتيجه رسيده ايم كه شبهات موجود را با توجه به شرايط پيش آمده نمي توانيم با كتاب هاي قبلي رفع كنيم .