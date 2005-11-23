دندان كودكان اغلب در حوادث ورزشي مي شكند

به گزارش خبرگزاري مهر ، دبير چهاردهمين كنگره پروتز دندان، از ارائه جديدترين تكنولوژي در زمينه ساخت گاردهاي دهاني براي ورزشكاران در اين كنگره كه از 9 تا 11 آذر ماه در تهران برپا مي شود ، خبر داد.

فريبا خياطي افزود: از آنجايي كه يكي از مسئوليت هاي لابراتوارهاي پروتز دندان، ساخت گاردهاي ورزشي براي جلوگيري از صدمات به دندان ورزشكاران حين اعمال ورزش است . تكنولوژي هاي جديد ساخت اين گاردها در اين كنگره ارائه خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه بسياري از شكستگي ها و آسيب هاي وارد شده به دندان كودكان و نوجوانان معمولا در حوادث ورزشي اتفاق مي افتد، خاطرنشان ساخت: اين گاردهاي دهاني با موادي ساخته مي شود كه در عين مقاومت و استحكام، از انعطاف پذيري خوبي نيز برخوردار بوده و صدمات وارد به ناحيه دهان را قبل از آسيب به دندان ها خنثي مي كند.

خياطي ياد آور شد: در كنگره چهاردهم پروتز دندان ، دكتر معادي (دندانپزشكي) در مورد كاربرد اين گاردها سخنراني خواهد كرد.

وي اضافه كرد: همچنين همزمان با برپايي اين همايش ، نمايشگاه تجهيزات لابراتواري برپا خواهد شد كه علاوه بر ارائه جديدترين تكنولوژي هاي ساخت پروتز و دندان مصنوعي، تكنولوژي ساخت اين گاردها را نيز عرضه خواهد كرد.

به گفته دبير چهاردهمين كنگره پروتز دندان، هدف از برگزاري اين كنگره، دستيابي تكنولوژيست هاي پروتز دندان به جديدترين دستاوردهاي علمي پيشرفته جهان و تكنيك هاي لابراتواري ساخت انواع پروتز هاي دنداني و نيز آشنايي آنها با مواد و تجهيزات نوين لابراتواري و نحوه كار با آنهاست.

چهاردهمين كنگره علمي سالانه پروتز دندان " از سوي جامعه دندانسازي ايران (NGO) و با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( اداره سلامت دهان و دندان ) در راستاي اهداف عالي صنفي و آموزش هاي دانشگاهي 9 تا 11 آذرماه امسال در مجموعه فرهنگي- ورزشي وزارت كار در تهران برپا مي شود.