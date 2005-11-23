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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۱

سيمين دانشو ر :

عوامل اقتصادي مانع كتابخواني است

عوامل اقتصادي مانع كتابخواني است

اساسا مشكلات معيشتي تاثير به سزايي در فرهنگ عمومي دارند.

به گزارش گروه فرهنگ و ادب "مهر"، دكتر سيمين دانشور بانوي داستان نويس معاصر در گفتگو با ستاد خبري سيزدهمين دوره هفته كتاب ، مسائل اقتصادي را از جمله عوامل و موانع رشد كتابخواني در ايران دانست.

به باوراين داستان نويس ، قيمت كتاب در مقايسه با ميزان درآمد ماهيانه مردم گران است و اين گراني از نابساماني وضعيت معيشتي مردم ناشي مي شود.

دانشور معتقد است كه با وجود اين شرايط ، تنها راهكارهايي كه مي تواند جنبه  اجرايي پيدا كند اطلاع رساني روشمند و موثر در حوزه كتاب است، بدين صورت كه رسانه هاي ارتباط جمعي از جمله مطبوعات و راديو و تلويزيون و اينترنت كتابهاي خوب و با ارزشي را به مردم معرفي كنند.

کد مطلب 257213

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