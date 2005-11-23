صادرات محصولات كنسروي كاهش يافت

سيد محمد ميررضوي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر درمورد كاهش صادرات محصولات كنسروي در مقايسه با سال گذشته افزود: افزايش قيمت مواد اوليه و درنتيجه بالارفتن قيمت تمام شده محصولات كنسروي موجب شده كه صادرات اين محصولات درسالجاري به شدت كاهش يابد .

وي درمورد تاثيرنرخ مواد اوليه برقيمت تمام شده محصولات كنسروي گفت: افزايش قيمت بين المللي ورق قوطي در بازارهاي جهاني وبالارفتن نرخ قيمت ورق وارداتي به كشور موجب افزايش قيمت نهايي محصول خواهد شد .

رضوي با اشاره به افزايش نرخ ورق قوطي در سالجاري تصريح كرد: ‌در سال گذشته قيمت قوطي يك كيلو گرمي 130 تومان بود كه اين رقم درسالجاري با 42 تومان افزايش به 172 تومان افزايش يافت .

وي در مورد افزايش قيمت 20 درصدي محصولات كنسروي درسالجاري اظهار داشت: اميد است كه با اتخاذ سياستهاي مناسب سياستهاي دولت در سال آينده قيمت محصولات كنسروي در بازار متعادل شود .

رضوي با اشاره به ركود بازار رب گوجه فرنگي افزود: با توجه به واردات رب گوجه فرنگي در سال گذشته از كشور چين و احتمال واردات مجدد اين محصول هم اكنون بازار رب گوجه فرنگي نا متعادل و راكد است .