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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۰۵

قائم مقام سنديكاي صنايع كنسرو ايران در گفت و گو با "مهر":

صادرات محصولات كنسروي كاهش يافت

قائم مقام سنديكاي صنايع كنسرو ايران گفت: بالابودن قيمت تمام شده محصولات كنسروي در مقايسه با ساير كشورها موجب كاهش صادرات محصولات كنسروي شده است .

سيد محمد ميررضوي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر درمورد كاهش صادرات محصولات كنسروي در مقايسه با سال گذشته افزود: افزايش قيمت مواد اوليه و درنتيجه بالارفتن قيمت تمام شده محصولات كنسروي موجب شده كه صادرات اين محصولات درسالجاري به شدت كاهش يابد .

وي درمورد تاثيرنرخ مواد اوليه برقيمت تمام شده محصولات كنسروي گفت: افزايش قيمت بين المللي ورق قوطي در بازارهاي جهاني وبالارفتن نرخ  قيمت ورق وارداتي به كشور موجب  افزايش قيمت نهايي محصول خواهد شد .

رضوي  با اشاره به  افزايش نرخ ورق قوطي در سالجاري تصريح كرد: ‌در سال گذشته قيمت قوطي يك كيلو گرمي 130 تومان بود كه اين رقم درسالجاري با 42 تومان افزايش به 172 تومان افزايش يافت .

وي در مورد افزايش قيمت 20 درصدي محصولات كنسروي درسالجاري اظهار داشت: اميد است كه با اتخاذ سياستهاي مناسب سياستهاي دولت در سال آينده  قيمت محصولات كنسروي در بازار متعادل شود .

رضوي  با اشاره به ركود بازار رب گوجه فرنگي  افزود: با توجه به واردات رب گوجه فرنگي در سال گذشته از كشور چين و احتمال واردات مجدد اين محصول  هم اكنون بازار رب گوجه فرنگي  نا متعادل و راكد است .

 

کد مطلب 257215

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