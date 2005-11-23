علي كريمي هم گل زد و هم پاس گل داد

به گزارش خبرنگار " مهر" به نقل ازسايت كنفدراسيون فوتبال آسيا، علي كريمي موفق شد دراولين حضورخود در ليگ قهرمانان اروپا، براي تيمش گلزني كند.

برپايه اين گزارش، 9 دقيقه پس ازگذشت بازي ازنيمه دوم علي كريمي توپ ارسالي ازنقطه كرنر را با سينه مهار كرد و با يك ضربه آكروباتيك آن را به گل تبديل كرد. اين بازيكن همچنين دربه ثمر رسيدن گل سوم بايرن توسط ماكاي نقشي اساسي ايفا كرد.

علي كريمي كه تا به حال 11 بار به همراه بايرن در رقابتهاي بوندس ليگا به ميدان رفته، در دقيقه 82 اين ديدارجاي خود را به گوئررو داد.