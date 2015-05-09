به گزارش خبرنگار مهر، از تیم ملی نوجوانان که سال ۲۰۱۲ در مسابقات جهانی شرم الشیخ مصر عنوان نایب قهرمانی جهانی را کسب کرد، بعد از محمد کاظمی، ابوالفضل یعقوبی دومین تکواندوکاری است که موفق شد خود را به تیم ملی بزرگسالان رسانده و جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کند.

تکواندوکار با انگیزه ای که در همان مسابقات مصر همه رقبا را شکست داد و قهرمان شد و در ادامه هم در مسابقات المپیک آسیایی نوجوانان نقره گرفت تا خود را به عنوان یک نوجوان با آتیه در تکواندو ایران معرفی کند.

یعقوبی در لیگ برتر هم یک پدیده بود و طی دو سال گذشته رقابتهای بسیار خوبی به نمایش گذاشت. او در جام فجر به یکباره از وزن ۵۸- کیلوگرم به وزن ۶۸- کیلوگرم رفت و با برتری مقابل همه حریفان از جمله باقری معتمد به مدال طلا دست يافت. وی بعد از این مسابقات با مشورت کادر فنی به وزن ۶۳- کیلوگرم رفت در انتخابی تیم ملی رقیبان را شکست داد و بلیط خود برای سفر به "چیلابینسک" را رزرو کرد.

اما در طول سالهایی که تیم ملی کشورمان در مسابقات جهانی شرکت کرده تنها ۵ تکواندوکار ایرانی موفق به کسب مدال شده اند. دو نقره و سه برنز حاصل تلاش ایرانی های وزن سوم در مسابقات قهرمانی جهان بوده است. نادر خدامرادی در مسابقات جهانی ۱۹۸۳ دانمارک به کسب مدال برنز اولین مدال این وزن را کسب کرد. دو سال بعد در رقابتهای ۱۹۸۵ سئول فیصل دانش این مدال را تکرار کرد.

مهدی بی باک مربی فعلی تیم ملی در مسابقات۱۹۹۷ هنگ کنگ مدال نقره وزن سوم را کسب کرد. در رقابتهای جهانی ۲۰۰۳ بی باک به وزن چهارم رفت و امید غلامزاده در وزن سوم برنز گرفت. رضا نادریان هم که این روزها هدایت تیم ملی عراق را برای مسابقات جهانی روسیه در دست گرفته در مسابقات جهانی ۲۰۰۹ دانمارک در این وزن به نشان نقره دست يافت.

بی باک که خود ۵ دوره حضور در مسابقات جهانی را تجربه کرده در مورد این رقابتها به مهر گفت: مسابقات جهانی همیشه سخت و دشوار است تکواندوکار زیادی با آمادگی بالا برای کسب مدال به این مسابقات می آیند. مسابقات روسیه به دلیل کسب امتیاز برای رسیدن به سهمیه المپیک نسبت به ادوار گذشته سختی بیشتری دارد.

وی در مورد شرایط یعقوبی در این مسابقات گفت: یعقوبی خیلی با انگیزه تمرین کرده و با آمادگی خوبی راهی مسابقات جهانی می شود. این تکواندوکار جوان که یکبار مدال طلای نوجوانان جهان را کسب کرده تجربه خوبی از میدانهای بزرگ دارد. در کنار این تجربه اگر فاکتورهای چون توانمندی در اجرای تکنیک های متنوع و جسارت را نیز اضافه کنیم بدون شک باید از او به عنوان یکی از شانس های کسب مدال طلا در میدان جهانی روسیه نام ببریم.

یعقوبی ابتدا در خصوص وضعیت خود به مهر گفت: تمرینات بسیار خوبی را زیر نظر کادر فنی پشت سر گذاشتیم و به آمادگی لازم برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان دست پیدا کرده و تمامی اعضای تیم در بهترین شرایط راهی مسابقات خواهند شد.

وی در مورد تغییر وزن خود گفت: اين توانايي را در خودم ديدم كه ۶۳- كيلوگرم هم مي تواند وزن ايده آلي برايم باشد. براي همين هم به كادرفني گفتم و كادرفني به من اعلام كرد در هر وزني كه راحت ترم مبارزه كنم.در جام باشگاههاي آسيا براي شهرداري ورامين در همين وزن رقابت كردم. بعد هم قرار بود در مسابقات جام فجر در وزن ۶۳- كيلوگرم مبارزه كنم كه تغيير اوزان از جهاني به المپيكي باعث شده در قرعه وزن دوم، يعني ۶۸- كيلوگرم باشم.

تکواندوکار وزن سوم تیم ملی در مورد علت رفتن به دو وزن بالاتر در جام فجر گفت: همه بازيكنان تیم ملی به من گفتند رقبا در این وزن از تو سنگين تر هستند و مصدوم مي شوي! اما من گفتم اگر قرار است ببازم لااقل خودم و آمادگي ام را محك بزنم و مبارزه كردم. به هرحال در آن مسابقه با خوبهاي وزن ۴ مسابقه دادم و براي همين هم طلاي جام فجرم خيلي به من چسبيد. در آن رقابتها هم عملكردم را دوست داشتم و هم اينكه در ۲ وزن بالاتر از وزن خودم به سكوي قهرماني ايستادم.

یعقوبی ادامه داد: وزن برايم فرقي نمي كند. به هرحال شانس من براي حضور در جهاني، در وزن ۶۳- كيلوگرم بود. مي خواهم طلاي جهان بگيرم و جايگاهم را در رنكينگ وزن اول بهتر كنم. اگر به روسيه مي روم براي حضور در المپيك ريو است و می خواهم شانس خود را برای حضور در این رویداد بزرگ بالاببرم.

اما اگر بخواهیم از مهمترین رقبای یعقوبی در مسابقات جهان نام ببریم باید به "دائه هون لی" اشاره کنیم. نفر اول رنکنیگ جهانی که دو طلای جهان ، دو طلای آسیا ، نقره المپیک و طلای بازیهای آسیایی را در کارنامه دارد. "آبل مندوزا" نماینده وزن سوم مکزیکی ها که دوره قبل مدال نقره کسب کرد و "آچوپ"بلژیکی که با طلای ۲۰۱۴ اروپا در سه ماه گذشته سه طلا ، یک نقره و یک برنز از تورنمنت های مختلف کسب کرده ،"گونزالس بونیلا" از اسپانیا که طلای المپیک ۲۰۱۲ لندن ، دو طلای وزن دوم جهان را در کارنامه دارد و در وزن سوم طی دو ماه گذشته دو طلا از تورنمنتهای مختلف کسب کرده دیگر رقبای مهم نماینده کشورمان در وزن سوم هستند.

ابوالفضل یعقوبی در وزن سوم تیم ملی تکواندو کشورمان یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه به دیدار رقبای خود می رود.