مسئولان زنجان برای آغاز به کار شرکت سرب و روی همراهی نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی متولیان عصر پنج شنبه در حاشیه بهره برداری از کوره القایی در شرکت کالسیمین افزود: به دلیل پاره ای از مسائل و مشکلاتی که در راستای فعالیت شرکت ملی توسعه سرب و روی در زنجان به وجود و فعالیت واحد سرب این شرکت به حالت تعطیل درآمد، با پیگیری های صورت گرفته مواردی که در راستای زیست محیطی طرح اشکال شده بود همگی به طور کامل رفع شد.

وی با تاکید بر اینکه پس از دو سال از تعطیلی این واحد تعدیل نیرو نداشتیم زیرا نمی خواهیم هیچ بیکاری به جامعه اضافه شود افزود: ولی پس از درخواست های مکرر، مسئولین استانی هنوز همکاری لازم را برای رفع پلمپ کوره واحد سرب ندارند این در حالی است که تنها با رفع پلمپ آن می توان اشکالات موجود را بررسی و در رفع آن اقدام کرد.

متولیان با تاکید بر اینکه دولت زمینه فعالیت سرمایه گذاران را در ایجاد اشتغال فراهم کند و در کنار آن مطالبه انجام صحیح امور را داشته باشد گفت: هم اکنون ۱۰۰ شرکت با اشتغالزایی ۱۸ هزار نفر در قالب ۷ هلدینگ توسط مهر اقتصاد ایرانیان در کشور فعالیت دارد.

همچنین مدیر عامل شرکت کالسیمین گفت: به روز رسانی تجهیرات این شرکت پس از نیم قرن فعالیت ضروری است.

محمد کشانی افزود: شرکت کالسیمین با ۵۰ سال سابقه فعالیت نیاز اساسی در به روز رسانی تجهیزات و ماشین آلات خود دارد تا بتوان شاهد افزایش راندمان تولید و کاهش هزینه ها در این شرکت باشیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۲۹۰ هزار تن خاک خشک برای استحصال وارد این شرکت شد که به دلیل به روز نبودن ماشین آلات با راندمان ۶۷ درصد استحصال شد که ۱۷ هزار تن فلز محتوی را نتوانسیتم جذب کنیم.

کشانی گفت: در برنامه سال جاری علاوه بر برنامه ریزی راندمان ۷۵ درصدی، پروژه تولید کنسانتره روی با عیار ۲۰ درصد از باطله های موجود را داریم که این طرح تا پایان نیمه اول امسال بهره برداری می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این جلسه گفت: خروج ماده معدنی انگوران به خارج استان منتفی شود.

ناصر فغفوری افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و با اولویت تامین نیاز واحدهای تولیدی درون استانی، برنامه ریزی شده است تا در طول ۳ سال آینده خروج ماده معدنی انگوران به خارج از استان منتفی شود.

وی افزود: با اختصاص ردیف گمرکی برای ایستگاه ریلی بناب همه واحدهای تولیدی استان می توانند نیازهای حمل و نقلی خود را با هزینه کمتر برآورده کنند.

فغفوری تصریح کرد: با توجه به وجود ۱۰ میلیون تن ذخیره باقی مانده از معدن انگوران انجام مطالعات اکتشافی برای معادن جدید ضروری است.