مرمت مسجد كوشك فردوس آغاز شد

كارشناس ناظر بر مرمت اين بناي تاريخي در گفتگو با خبرنگار مهر در "مشهد" گفت: "با توجه به بررسي طرح مرمتي مسجد كوشك فردوس، تزئينات موجود اين بنا ساماندهي و اجراي پوشش محافظ روي آن نيز به انجام خواهد رسيد."
مهندس احمد روحاني گفت: "براي مرمت و ساماندهي بخشهاي مختلف اين بنا در سال جاري 200 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني تخصيص يافته است."
مسجد كوشك از جمله مجموعه ابنيهاي است كه در حاشيه شرقي شهر تون قديم ساخته شده است. به اعتقاد برخي اين مسجد تغييريافته يك بنا متعلق به دوران ساسانيان است. با وجود اين، امروزه مسجد كوشك مشتمل بر يك صحن كوچك، غرفههايي پيرامون آن و پشتيباني در جبهه جنوبي است كه انگارههايي از كتيبههاي آن باقي مانده است.
بر بالاي ورودي بنا كتيبهاي است كه در پايان آن ماده تاريخي عبارت "قدمگاه شاه ولايت (983 ه .ق)" آمده و هنرمند آن استاد حسن بن نظامالدين توني بوده است.
كتيبه محراب اين مسجد نيز به تاريخ 554 ه .ق ساخته شده و در كنار محراب كتيبهاي ديگر مويد تاريخ 885 ه . ق است.
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