كنكور ، دانش آموزان را از مطالعه كتب غير درسي دور مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، مديركل دفتر برنامه ريزي امور فرهنگي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: اصل طرح اجراي نهضت كتابخواني در مدارس كه از سوي وزير جديد آموزش و پرورش مطرح شده بسيار درست و مناسب است اما بايد راهكارهاي عملياتي آن مشخص شود.

حميدرضا كفاش افزود: در كشور بيش از آنكه مشكل كتاب و كتابخانه وجود داشته باشد مشكل و معضل كتابخواني وجود دارد.

كفاش افزود: طرح ها و برنامه هاي آينده در خصوص نهضت كتابخواني هنوز مشخص نشده و براي عملياتي كردن اين طرح بايد راهكارهاي آن مشخص شده و به اجرا درآيد.

وي با اشاره به اينكه وزارت آموزش و پرورش براي افزايش ميزان مطالعه و توجه به كتاب در بين دانش آموزان ، راهكارهاي متعددي انديشيده است ، گفت: مسابقات كتابخواني در تمامي مدارس كشور برگزار مي شود كه بر اساس آن كتابي به دانش آموزان معرفي و پس از مطالعه آن توسط دانش آموزان سئوالاتي از كتاب معرفي شده مطرح مي شود تا چنانچه دانش آموز كتاب را مطالعه كرده باشد قادر به پاسخگويي به آن باشد و در نهايت نيز دانش آموزان با دريافت هدايايي مورد تشويق واقع مي شوند.