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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۲۲

مديركل دفتر برنامه ريزي امور فرهنگي و مشاوره آموزش و پرورش:

كنكور ، دانش آموزان را از مطالعه كتب غير درسي دور مي كند

كنكور ، دانش آموزان را از مطالعه كتب غير درسي دور مي كند

در حالي كه معضلي به نام كنكور پيش روي دانش آموزان قرار دارد هيچ گاه آنها كتب غير درسي را به كتاب هاي درسي ترجيح نمي دهند و همين امر سبب مي شود بچه ها از دوران كودكي با كتاب هاي درسي خود رشد كنند و توجهي به كتب غير درسي نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، مديركل دفتر برنامه ريزي امور فرهنگي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: اصل طرح اجراي نهضت كتابخواني در مدارس كه از سوي وزير جديد آموزش و پرورش مطرح شده بسيار درست و مناسب است اما بايد راهكارهاي عملياتي آن مشخص شود.

حميدرضا كفاش افزود: در كشور بيش از آنكه مشكل كتاب و كتابخانه وجود داشته باشد مشكل و معضل كتابخواني وجود دارد.

كفاش افزود: طرح ها و برنامه هاي آينده در خصوص نهضت كتابخواني هنوز مشخص نشده و براي عملياتي كردن اين طرح بايد راهكارهاي آن مشخص شده و به اجرا درآيد.

وي با اشاره به اينكه وزارت آموزش و پرورش براي افزايش ميزان مطالعه و توجه به كتاب در بين دانش آموزان ، راهكارهاي متعددي انديشيده است ، گفت: مسابقات كتابخواني در تمامي مدارس كشور برگزار مي شود كه بر اساس آن كتابي به دانش آموزان معرفي و پس از مطالعه آن توسط دانش آموزان سئوالاتي از كتاب معرفي شده مطرح مي شود تا چنانچه دانش آموز كتاب را مطالعه كرده باشد قادر به پاسخگويي به آن باشد و در نهايت نيز دانش آموزان با دريافت هدايايي مورد تشويق واقع مي شوند.

 

کد مطلب 257220

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