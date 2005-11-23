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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۴

اخبار كوتاه هنري از نهادهاي فرهنگي و هنري

اخبار كوتاه هنري و فرهنگي را در مهر بخوانيد.

مداد رنگي‌هاي يك هنرمند بر ديوار خانه فرهنگ آيه

خانه فرهنگ آيه اقدام به برگزاي نمايشگاهي از آثار مداد رنگي پروين قره‌گزلو نموده است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي ستاد منطقه غرب، اين نمايشگاه كه شامل 35 اثر با تكنيك مداد رنگي و سبك رئاليسم است، تا تاريخ 7 آذرماه به روي علاقمندان باز است. قره‌گزلو 40 سال سابقه فعاليت هنري دارد و تاكنون چند نمايشگاه به صورت انفرادي و گروهي برگزار كرده است. علاقمندان مي‌توانند براي بازديد از اين نمايشگاه به نشاني شهرك اكباتان، فازيك، روبروي مخابرات مراجعه نمايند. تلفن: 44667633

طبيعت در نگارخانه آفرينش

نگارخانه آفرينش خانه فرهنگ نور ميزبان آثار نقاشي آبرنگ با موضوع طبيعت است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي ستاد منطقه غرب، در اين نمايشگاه 40 اثر از نقاشي‌هاي نيره هندي تا تاريخ 9 آذر به معرض ديد عموم گذاشته شده است. اين هنرمند تاكنون 3 نمايشگاه انفرادي برگزار نموده است. علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به نشاني بزرگراه آيت‌الله كاشاني، ميدان علامه جعفري، خانه فرهنگ نور مراجعه نمايند. تلفن :44088707

تشكيل گروه موسيقي كلاسيك در فرهنگسراي علوم

كانون موسيقي فرهنگسراي علوم به منظور ساماندهي گروههاي موسيقي اقدام به تشكيل گروه موسيقي كلاسيك نموده است.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي علوم، به اين وسيله از نوازندگان كليه سازها، اعم از كلاسيك، پاپ و سنتي براي تشكيل گروه موسيقي فرهنگسراي علوم دعوت به عمل مي‌آيد.
علاقمندان مي‌توانند جهت عضويت در گروه و كسب اطلاعات بيشتر به نشاني ميدان بريانك، خيابان شهيد دعوتي، ابتداي خيابان خوش جنوبي، خيابان شهيد اميرقلي (نيكو)، فرهنگسراي علوم، واحد آموزش مراجعه نمايند. تلفن: 55732565 - 55715879

آموزش داستان‌نويسي در خانه داستان ايران

خانه داستان ايران وابسته به منطقه شمال سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اقدام به برگزاري دوره‌هاي آموزش اصول داستان‌نويسي و كارگاه نقد داستان‌هاي كوتاه كرده است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي منطقه شمال، اين دوره‌ها شامل آموزش اصول داستان‌نويسي و نقد و بررسي آثار هنرجويان است كه توسط محمدرضا بايرامي سه‌شنبه هر هفته از ساعت 17-15 به صورت رايگان برگزار مي شود.
علاقمندان مي‌توانند براي شركت در اين دوره‌هاي آموزشي به خيابان شريعتي، روبروي بهار شيراز، پائين‌تر از بيمارستان خانواده، خانه داستان ايران مراجعه و يا با شماره 77609854 تماس حاصل نمايند.

کد مطلب 257221

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