اخبار كوتاه هنري از نهادهاي فرهنگي و هنري

مداد رنگيهاي يك هنرمند بر ديوار خانه فرهنگ آيه
خانه فرهنگ آيه اقدام به برگزاي نمايشگاهي از آثار مداد رنگي پروين قرهگزلو نموده است.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي ستاد منطقه غرب، اين نمايشگاه كه شامل 35 اثر با تكنيك مداد رنگي و سبك رئاليسم است، تا تاريخ 7 آذرماه به روي علاقمندان باز است. قرهگزلو 40 سال سابقه فعاليت هنري دارد و تاكنون چند نمايشگاه به صورت انفرادي و گروهي برگزار كرده است. علاقمندان ميتوانند براي بازديد از اين نمايشگاه به نشاني شهرك اكباتان، فازيك، روبروي مخابرات مراجعه نمايند. تلفن: 44667633
طبيعت در نگارخانه آفرينش
نگارخانه آفرينش خانه فرهنگ نور ميزبان آثار نقاشي آبرنگ با موضوع طبيعت است.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي ستاد منطقه غرب، در اين نمايشگاه 40 اثر از نقاشيهاي نيره هندي تا تاريخ 9 آذر به معرض ديد عموم گذاشته شده است. اين هنرمند تاكنون 3 نمايشگاه انفرادي برگزار نموده است. علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانند به نشاني بزرگراه آيتالله كاشاني، ميدان علامه جعفري، خانه فرهنگ نور مراجعه نمايند. تلفن :44088707
تشكيل گروه موسيقي كلاسيك در فرهنگسراي علوم
كانون موسيقي فرهنگسراي علوم به منظور ساماندهي گروههاي موسيقي اقدام به تشكيل گروه موسيقي كلاسيك نموده است.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي علوم، به اين وسيله از نوازندگان كليه سازها، اعم از كلاسيك، پاپ و سنتي براي تشكيل گروه موسيقي فرهنگسراي علوم دعوت به عمل ميآيد.
علاقمندان ميتوانند جهت عضويت در گروه و كسب اطلاعات بيشتر به نشاني ميدان بريانك، خيابان شهيد دعوتي، ابتداي خيابان خوش جنوبي، خيابان شهيد اميرقلي (نيكو)، فرهنگسراي علوم، واحد آموزش مراجعه نمايند. تلفن: 55732565 - 55715879
آموزش داستاننويسي در خانه داستان ايران
خانه داستان ايران وابسته به منطقه شمال سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اقدام به برگزاري دورههاي آموزش اصول داستاننويسي و كارگاه نقد داستانهاي كوتاه كرده است.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي منطقه شمال، اين دورهها شامل آموزش اصول داستاننويسي و نقد و بررسي آثار هنرجويان است كه توسط محمدرضا بايرامي سهشنبه هر هفته از ساعت 17-15 به صورت رايگان برگزار مي شود.
علاقمندان ميتوانند براي شركت در اين دورههاي آموزشي به خيابان شريعتي، روبروي بهار شيراز، پائينتر از بيمارستان خانواده، خانه داستان ايران مراجعه و يا با شماره 77609854 تماس حاصل نمايند.
نظر شما