آراي ميشل فوكو بررسي مي شوند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" نشست بررسي آراي ميشل فوكو با حضور حميد عضدانلو در ساعت 17روز چهارشنبه نهم آذر برگزار مي شود.

اين نشست در خانه هنرمندان ايران واقع در خيابان ايرانشهر شمالي برگزار مي شود.

ميشل فوكو، فيلسوف فرانسوي است. برخي از آثار او عبارتند از : تاريخ جنون، ديوانگي و تمدن، تولد درمانگاه : ديرينه ‌شناسي ادراك پزشكي، نظم چيزها : ديرينه ‌شناسي علوم انساني، ديرينه ‌شناسي دانش.

پارسي زبانان كم و بيش از افكار اين فيلسوف مطرح فرانسوي مطلعند هرچند كه شرح آثار وي بيش از آثار خودش در معرض ديد و نظر آنها قرار دارد.