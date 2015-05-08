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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۲۴

تاخیر در رشد کودکان نشانه بیماری روده ای

تاخیر در رشد کودکان نشانه بیماری روده ای

تأخیر در رشد کودک می تواند نشانه بیماری «شکم متورم»، مخصوصا بیماری دستگاه گوارشی، در کودک باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر «مارک شافر»، پزشک متخصص اطفال از دانشگاه ایالتی پنسلیوانیا، در این باره می گوید: «نمودار رشد، یکی از مهم ترین مواردی است که ما در مورد کودکان به آن بسیار توجه داریم چراکه گاهی اوقات روند کَند رشد تنها علت بیماری شکم متورم است.»

به گفته وی، از دیگر علائم این بیماری در کودکان می توان به عدم تمایل به خوردن، دردهای مداوم شکمی، اسهال یا مدفوع خونی اشاره کرد.

این پزشک اطفال توصیه می کند که کودکان مبتلا به این علائم باید تحت معاینه قرار گیرند.

وی در ادامه می افزاید: «اگر سابقه این بیماری در خانواده وجود داشته باشد، احتمال ابتلای کودک به آن بسیار افزایش می یابد، اما این مسئله قطعی نیست.»

کد مطلب 2572238
حبیب احسنی پور

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