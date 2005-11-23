وزير كشور در عزل و نصب مديران به نظرات نمايندگان بي توجه است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، ايماني در تذكر آيين نامه اي به هيات رييسه مجلس پيش از شروع به كار جلسه علني امروز گفت: متاسفانه وزير كشور در عزل و نصب مديران استانها به جاي تعامل با نمايندگان، طبق نظرات و سفارشات بعضي احزاب و گروهها در مركز كه البته از مقبوليت عمومي چنداني هم برخوردار نيستند، عمل مي كند.

وي افزود: از آنجا كه به ويژه براي اين انتصاب ها از نيروهاي مخالف نمايندگان در استان ها استفاده مي شود ، نمايندگان رنجيده اند و اگر قرار باشد اين روند ادامه پيدا كند، از اين پس نبايد انتظار حمايت و پشتيباني مجلس را داشته باشند.