  1. سیاست
  2. سایر
۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۰۳

نماينده خرم آباد در يك تذكر آيين نامه اي؛

وزير كشور در عزل و نصب مديران به نظرات نمايندگان بي توجه است

وزير كشور در عزل و نصب مديران به نظرات نمايندگان بي توجه است

ايماني نماينده مردم خرم آباد نسبت به عزل و نصب مديران استانها بدون توجه به نظرات نمايندگان مجلس از وزير كشور انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، ايماني در تذكر آيين نامه اي به هيات رييسه مجلس پيش از شروع به كار جلسه علني  امروز گفت: متاسفانه وزير كشور در عزل و نصب مديران استانها به جاي تعامل با نمايندگان، طبق نظرات و سفارشات بعضي احزاب و گروهها در مركز كه البته از مقبوليت عمومي چنداني هم برخوردار نيستند، عمل مي كند.

وي افزود: از آنجا كه به ويژه براي اين انتصاب ها از نيروهاي مخالف نمايندگان در استان ها استفاده مي شود ، نمايندگان رنجيده اند و اگر قرار باشد اين روند ادامه پيدا كند، از اين پس نبايد انتظار حمايت و پشتيباني مجلس را داشته باشند.

کد مطلب 257225

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها