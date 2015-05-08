به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه اظهارات عادل جبير وزير خارجه عربستان سعودي در باره ايران طی كنفرانس مطبوعاتی با همتای امريكايی در رياض را مردود دانست و گفت: این اظهارات فرافکنی و مبتنی بر يك رشته تحليل های تكراری و بی فايده است.

افخم افزود : مقام سعودی درحالي مدعي دخالت ايران دريمن مي باشد كه بيش از چهل روزاست كشور يمن براي تامين منافع رياض و هم پيمانانش بي وقفه هدف حملات نظامي قرار دارد و با محاصره كامل زميني؛ دريايي و هوايي به گروگان گرفته شده است.

سخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد:‌ مردم يمن همانند همه ملت هاي مستقل اجازه دخالت در امورشان را تحت هيچ عنواني به هيچ كشوري نخواهند داد. افخم گفت: ایران در چارچوب اصول اسلامي و انساني پايان محاصره يمن وارسال فوري کمک های انسان دوستانه براي جلوگيري از فاجعه انساني در كشور مسلمان يمن را بسيارضروري مي داند.

سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به اينكه گفتگو بهترين راه براي پايان بحران و رسيدن به يك راه حل منطقي و پايدار است؛ اضافه كرد:‌ توقف عملیات نظامی علیه یمن و از سرگیری گفتگوهای یمنی برای تشکیل دولت فراگیر گامهاي فوري و اساسي براي حركت در مسير راهكار سياسي است.