حمله انتحاري در شهر نفت خيز عراق / زخمي شدن سه نظامي آمريكايي در كركوك/ تسهيلات دولت عراق به گروه هاي مسلح براي تحويل سلاح خود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، درپي انفجاريك خودروي بمبگذاري شده درشهركركوك در225 كيلومتري شمال شرق بغداد 16 تن كشته و 28 تن ديگر زخمي شدند.

عادل زين الدين ازنيروهاي پليس كركوك اعلام كرد دربين كشته شدگان اجساد كودكان ، زنان و همچنين نيروهاي پليس ديده مي شود.



به گفته اين مسئول امنيتي، حال چند تن از زخمي ها نيز وخيم است.

پيش ازوقوع اين انفجاربمبي كوچك درخيابان بغداد درمركزكركوك كه از خيابان هاي پرازدحام اين شهراست و درساعتي كه مردم براي خريد به بيرون مي روند، منفجر شد.

همچنين درهمين خيابان يك پليس به ضرب گلوله افراد ناشناس كشته شد.

اين درحالي است كه ساعاتي پيش ازوقوع اين انفجاردركركوك پس ازآنكه يك انتحاري طلب خود را در يك مركز ايست و بازرسي نظامي درجنوب كركوك منفجر كرد، سه نظامي آمريكايي زخمي شدند.

ساكنان شهرنفت خيزكركوك متشكل از عرب ها و كردها هستند كه از زمان سقوط صدام ديكتاتورسابق عراق درسال 2003 بين اين دو گروه تنش وجود دارد. اكثريت ساكنان خيابان بغداد اين شهر نيزاز تركمان هاي اهل تسنن هستند.

همچنين روزگذشته درمراسمي كه براي تحويل قصر صدام به عراقي ها درتكريت برگزارشد اين مراسم هدف حمله قرارگرفت.

اين درحالي است كه يك منبع آگاه درپليس عراق اعلام كرد روزگذشته درپي تصادف يك دستگاه خودرو با يك دستگاه خودروي نظاميان آمريكايي در شرق سماوه در 270كيلومتري جنوب بغداد 5 عراقي كشته و 3 تن ديگر زخمي شدند.

اين حوادث درحالي به وقوع پيوست كه عادل عبدالمهدي معاون رئيس جمهوري عراق اعلام كرد دولت عراق آماده است تا شرايط لازم را براي هرگروه يا مجموعه اي كه مي خواهد سلاحش را برزمين نهد، فراهم كند.

عبدالمهدي دركنفرانس خبري افزود: ما نمي خواهيم ازگروهي كه مي خواهد سلاح خود را برزمين نهد انتقام بگيريم بلكه از اين اقدام آنان استقبال مي كنيم و زمينه را براي چنين كاري فراهم مي كنيم.

عبدالمهدي كه يكي ازرهبران مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به شمار مي رود، درادامه اظهارات خود با اشاره به اين مطلب كه دولت با هرگونه عمليات تروريستي مقابله مي كند، افزود اين به اين معني نيست كه دولت عراق ضعيف است.



